Handball féminin : l'ESBF régale pour ses débuts à domicile cette saison en D1/LBE

Dans son Palais des Sports masqué et à la jauge limitée, Covid oblige, l'ESBF a joliment réussi sa première de la saison à domicile. 42-23 pour les handballeuses de Besançon face aux promues de Plan-de-Cuques, ce mercredi soir, lors de la 2e journée de D1/LBE. Le sans-faute continue cette saison.

La capacité d'accueil du Palais des de Besançon (3.380 places) était réduite à 50% ce mercredi soir, avec également port du masque obligatoire pour toutes les personnes présentes -spectateurs, médias, bénévoles et dirigeants du club- hormis les équipes et les arbitres sur le terrain. Conformément au protocole Covid-19 mis en place par l'ESBF et la Ville de Besançon. Un contexte sanitaire qui a sans doute "découragé" de nombreux supporters habituels des handballeuses bisontines : ils n'étaient qu'un millier environ au final pour ce premier match de la saison à domicile de l'ESBF.

Mais ces fidèles "aficionados" ont bien fait de venir. Parce qu'ils ont assisté à une victoire fleuve de leurs joueuses préférées : 42-23 contre les promues provençales de Plan-de-Cuques (19-11, mi-temps), lors de la 2e journée de D1/Ligue Butagaz Energie !

Rendez vous à... Metz pour la prochaine journée

Les Bisontines poursuivent ainsi leur sans-faute en ce début de nouvelle saison. En l'espace d'une semaine à peine, l'ESBF vient d'enchaîner trois succès en autant de matchs : cette entame victorieuse à domicile ce mercredi soir s'ajoutant à ses deux déplacements largement gagnants à Toulon (19-31) lors de l'ouverture du championnat, puis au Havre (24-41) -pensionnaire de D2- en Coupe de France.

Mais pour leur prochaine sortie, l'opposition risque fort de monter d'un sacré cran : les filles de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot iront défier, ce mercredi 23 septembre, les multiples championnes de France en titre de Metz !