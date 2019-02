Handball féminin : l'ESBF retrouve sa recette gagnante

Besançon, France

L'ESBF est de retour aux affaires ! Battues lors de leurs quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues, joués en l'espace de dix jours (défaite et élimination européenne contre Viborg, défaites en championnat et Coupe de France face à Nice, Fleury-Loiret et Metz) et qui clôturaient un long "marathon" depuis début janvier (13 matchs en un mois et demi), les handballeuses de Besançon ont repris leurs bonnes habitudes ce mercredi soir. Victoire (33-32) à domicile contre Chambray-Touraine, le 7e de la D1 Féminine (LFH), lors de la 18e journée du championnat.

Encore amoindrie par les blessures, l'ESBF a mené les débats de bout en bout

Ce succès obtenu avec seulement un but d'écart peut paraître étriqué, poussif... Et pourtant, il est tout à fait logique et mérité pour les Bisontines ! Elles ont, certes, vu leurs adversaires revenir tout près au tableau d'affichage (33-32) à l'entame de l'ultime minute du match. Mais durant toute la partie, c'est bien l'ESBF qui a fait la course en tête (16-14, mi-temps) avec jusqu'à cinq buts d'avance à plusieurs reprises (8-3, 11' / 10-5, 14' / 14-9, 24' / 28-23, 49' / 30-25, 51') et même encore un +4 (31-27, 54') à six minutes de la fin.

Grâce, comme très souvent, à son gros collectif et sa farouche solidarité sur le terrain. Et il le fallait encore un peu plus, ce mercredi soir, puisque les absences sur blessures continuent d'enfler dans la jeune équipe de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce. Quatre au total, désormais. Déjà privées depuis plusieurs semaines de Lara Gonzalez et Lindsay Burlet, l'ESBF a vu sa capitaine Alice Lévêque (doigt) rejoindre l'infirmerie mi-février. Et ce mardi soir, veille du match contre Chambray-Touraine, c'est la prometteuse gardienne Roxanne Frank qui a déclaré forfait après avoir été touchée - pas trop durement, a priori - au genou droit dans un contact avec une ses équipières à l'entraînement.

Impériale Zeljana Stojak dans les buts et virevoltante Alizée Frécon en attaque

Roxanne Frank absente ! Pas si grave, Zeljana Stojak a encore été très performante dans les buts bisontins : 16 arrêts, dont 12 en première période (!) pour la gardienne croate (23 ans) qui a joué la quasi totalité des soixante minutes de match, suppléée seulement quelques secondes pour un penalty par la très jeune Julie Boiteux (pas encore 18 ans) l'habituelle gardienne de l'équipe réserve de l'ESBF en Nationale 1. Et cerises sur le gâteau : Zeljana Stojak a également marqué (!) deux buts pour les Bisontines, directement dans les cages laissées vides par Chambray-Touraine lors de ses infériorités numériques (les fameux 2' de suspension)...

Et à l'autre bout du terrain, côté bisontin, il y avait aussi une flamboyante Alizée Frécon ce mercredi. Encore plus virevoltante qu'à l'accoutumée, la talentueuse demi-centre de l'ESBF a fini meilleure marqueuse de la partie (8/11 au tir), sans oublier de délivrer 5 passes décisives à ses copines !

Deux semaines pour préparer le prochain choc contre Brest

Avec cette 11e victoire en 18 journées de championnat cette saison, les Bisontines confortent leur 4e place de la D1 Féminine (LFH) et restent à deux points de Nice qui occupe toujours la 3e marche du podium avant les quatre dernières journées de la phase régulière et le début des playoffs (fin avril) qualificatifs pour la Coupe d'Europe notamment. Et ça sera du lourd au menu du prochain match de l'ESBF (13 mars) : réception de Brest, le 2e du classement, au Palais des Sports de Besançon !