Handball féminin : L'ESBF s'incline sur le fil face à Silkeborg pour son retour en coupe d'Europe

Sept ans qu'elles attendaient ce moment. Les joueuses de l'ESBF ont rejoué leur premier match de coupe d'Europe, ce samedi, face à Silkeborg, au Danemark. Pour leur grand retour, les bisontines s'inclinent finalement 27-26, au terme d'une deuxième mi-temps spectaculaire.

Le premier déplacement européen de l'ESBF depuis sept ans était long. Plus de 1000 kilomètres jusqu'à Silkeborg, au Danemark pour le deuxième tour de la coupe d'Europe de handball. Les joueuses de Raphaëlle Tervel ont eu du mal à rentrer dans ce match. En moins de quinze minutes, elles accusaient déjà 9 buts de retard (11-2), dépassées sur le plan physique et incapables d'être décisives en attaque. Les Franc-Comtoises, qui arboraient pour l'occasion un maillot bleu ciel et jaune, ont limité la casse en fin de première mi-temps pour regagner les vestiaires avec 6 buts d'écart (14-8).

Mais les coéquipières de Alice Lévêque sont revenues survoltées des vestiaires. Elles ont recollé au score : 14-11 puis 17-16 en début de deuxième période. Au terme d'une période qu'elles ont outrageusement dominé, elles ont égalisé à moins d'une minute de la fin de la rencontre.

Elles s'inclinent finalement 27-26, au Danemark. Au match retour, les Bisontines devront s'imposer par deux buts d'écart pour continuer leur chemin en coupe d'Europe.

Le film du match : Silkeborg 27 - 26 ESBF

Coupe d'Europe H -4 pour @ESBF_Handball à la collation d'avant-match dans son hôtel danois de Silkeborg ! live dès 14h45 sur @bleubesanconpic.twitter.com/9DBbHvfAl6 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) October 14, 2017

Coupe d'Europe H -1 @ESBF_Handball débute son échauffement dans la salle des Danoises de @SVoel

match en direct sur @bleubesancon dès 14h45! pic.twitter.com/kF4q7QK9Mb — France Bleu Besançon (@bleubesancon) October 14, 2017