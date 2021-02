Handball Féminin : l'ex-Messine Camille Aoustin sera la nouvelle ailière gauche de l'ESBF

L'ESBF poursuit son recrutement pour la prochaine saison de D1/LBE, où les handballeuses de Besançon sont pour l'instant 6e (avec un match de retard à jouer ce dimanche 14 février contre Chambray-Touraine) avant le début des playoffs -fin février- qualificatifs pour la prochaine saison de Coupe d'Europe.

Et c'est une recrue de choix qui a signé, ce jeudi après-midi, avec le club bisontin jusqu'en juin 2023 : c'est Camille Aoustin qui va remplacer Chloé Valentini en partance pour Metz cet été !

L'ailière gauche, qui fêtera ses 31 ans ce samedi 13 février, a notamment été deux fois championne de France avec le Metz Handball (2016 et 2017) et compte aussi un sacre européen à son palmarès : la Coupe EHF 2019 avec les Hongroises de Siófok où elle joue depuis 4 ans.

Une deuxième recrue polonaise aussi au poste d'arrière droite

Les Bisontines compteront également une deuxième joueuse internationale polonaise dans leur effectif la saison prochaine. Comme l'arrière gauche Aleksandra Rosiak (recrutée en janvier dernier), Natalia Nosek arrivera de Lublin, le club référence du handball féminin en Pologne. Cette arrière droite (23 ans elle aussi) mesure 1,80 m et a la spécificité de tirer de loin et d'être une rugueuse défenseuse, dixit le futur coach de l'ESBF, Sébastien Mizoule.

La Danoise Line Uno, indisponible (genou) jusqu'en octobre 2021 mais prolongée

L'ESBF a également officialisé ce jeudi la prolongation de contrat, jusqu'en 2023, de sa précieuse demi-centre danoise Line Uno, malheureusement indisponible jusqu'en octobre prochain après sa récente rupture du ligament croisé antérieur du genou droit...

En plus de Camille Aoustin, Natalia Nosek et Aleksandra Rosak, l'ESBF a aussi recruté -courant janvier- pour la saison prochaine l'ailière droite Sabrina Zazaï (Mérignac cette saison) qui sera de retour à Besançon où elle avait débuté en D1 entre 2012 et 2017.

Le club bisontin a également déjà assuré les prolongations de contrat de sa patronne du jeu, Alizée Frécon (pour 3 ans, jusqu'en juin 2024) et de sa gardienne Roxanne Frank, ainsi que les premiers contrats professionnels des jeunes de son centre de formation déjà brillantes en D1/LBE : Clarisse Mairot, Lucie Granier et Juliette Faure.

Recrutement quasiment terminé dès la mi-février à l'ESBF

Le mercato de l'ESBF est presque définitivement bouclé : la semaine prochaine, Sakura Hauge, l'excellente gardienne norvego-japonaise, doit donner sa réponse à la prolongation de contrat qui lui a été faite par ses dirigeants bisontins.

Dans le sens des départs, l'ESBF verra partir à la fin de cette saison 6 joueuses de son effectif actuel : Chloé Valentini (Metz), Aïssatou Kouyaté (Brest), Lara Gonzalez (Paris 92), Ilona Kieffer (Mérignac, dès ce mois de janvier 2021), Aneta Labuda et Maria Nunez.