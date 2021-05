Handball féminin : la malédiction messine continue pour l'ESBF

Et si c'était enfin la bonne pour l'ESBF contre Metz ?!? Les handballeuses bisontines y croyaient en tous cas dur comme fer avant de recevoir les quadruples championnes de France en titre ce dimanche après-midi dans le huis clos sanitaire, toujours, du Palais des Sports de Besançon pour la 7e et dernière journée des play-offs de D1/Ligue Butagaz Energie. Enfin réussir à battre l'ogre messin pour la première fois depuis 15 ans ! Depuis ce 4 mars 2006, date de la dernière victoire de l'ESBF face aux Mosellanes...

Avant cette 36e confrontation en 15 ans, Metz était certes co-leader avec Brest. Mais les Bisontines pointaient juste derrière à la 3e place et plus décomplexées que jamais : Raphaëlle Tervel et ses joueuses avaient gagné 5 matchs sur 6 durant ces play-offs, dont cette dernière victoire contre Nice le week précédent synonyme de qualification d'ores et déjà assurée pour la prochaine saison de Coupe d'Europe ! Malheureusement, la malédiction messine continue... Défaite 26-35, au final, de l'ESBF.

Coach Tervel a rejoué pour la première fois depuis 7 ans...

Après 20 bonnes premières minutes (5-5, 10' / 10-10, 16'), Alizée Frécon et ses copines ont petit à petit vu Metz s'échapper au tableau d'affichage (10-18, mi-temps). Au point de voir entrer sur le terrain, en tenue de joueuse avec son n° 13 fétiche, une certaine Raphaëlle Tervel (42 ans) ! La coach de l'ESBF -qui a rompu son contrat pour pouvoir reprendre une licence de joueuse afin de pallier les absences sur blessures longues durées (Line Uno, Aïssatou Kouyaté) dans son effectif en cette fin de saison- n'avait plus enfilé le maillot de match en compétition officielle depuis le printemps 2014...

Et elle l'avait dit, coach Tervel, si elle devait rejouer avec ses filles de l'ESBF, "ça voudrait dire que ça se passe pas bien pour nous"... Et c'est vrai, ça ne s'est pas passé comme espéré en tous cas : malgré un petit rapproché à l'entame du dernier quart d'heure (20-24, 45'), l'ESBF s'est donc finalement inclinée (26-35). Et Metz restera ainsi l'unique équipe non battue par Raphaëlle Tervel et son adjointe Sandrine Mariot durant leurs 6 ans sur le banc bisontin qu'elle quitteront cet été.

Mais la saison peut encore se terminer sur une bonne note : il reste les deux matchs de classement (aller-retour) pour déterminer les places 3 et 4 du championnat de France (26 et 30 mai).