Handball Féminin : le CDB défiera l’Europe l’an prochain

Les filles du Cercle Dijon Bourgogne, ont terminé 5 ème du championnat, en juin dernier. Une place qui ne permet pas normalement de participer à la coupe d’Europe, mais la demande d’invitation faite à l’EHF a été validée. Dijon jouera donc la coupe d’Europe 2017/2018.

Dans la cour des grandes. Les artistes vont pouvoir se frotter aux meilleures équipes européennes en 2017/2018. La demande de wild-card (invitation) faite auprès de l’EHF vient d’être validée par les instances de la compétition. Cette place de 5ème obtenue à l’issue d’une très belle saison est donc valorisée par cette invitation.

C’est l’aboutissement des bons résultats et des performances réalisés par les joueuses la saison dernière. C’est une nouvelle aventure collective qui commence et qui, je l’espère, réjouira nos partenaires privés et publics, ainsi que les supporters dijonnais ! » Gilles Poissonnier le président du CDB