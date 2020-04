Handball féminin : le championnat de France arrêté, Fleury-les-Aubrais termine troisième et est européen !

"On est contents, même si on pense d'abord à ceux qui souffrent pendant cette crise sanitaire". Ainsi réagit Christophe Cassan, entraîneur des Panthères, les joueuses de Fleury-les-Aubrais (Loiret), à l'officialisation de l'arrêt de la Ligue féminine de handball, ce vendredi, synonyme de troisième place du championnat de France pour Alexandra Lacrabère et ses coéquipières. Décision prise en raison de l'épidémie de coronavirus.

Fleury devrait retrouver la Coupe d'Europe

Mieux, les Panthères sont officiellement européennes ! Cette troisième place qualifie en effet Fleury pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, même si le coach Christophe Cassan se demande si "on aura le budget pour le faire".

En effet, l'équilibre financier du club loirétain est fragile, on le sait, depuis le départ du sponsor historique, Jean-Pierre Gontier, propriétaire du Leclerc de Fleury-les-Aubrais. Et la conjoncture économique actuelle ne va pas arranger la situation.

Christophe Cassan, entraîneur des handballeuses de Fleury-les-Aubrais © Radio France - Antoine Denéchère

Reste que Christophe Cassan "félicite les joueuses et le staff pour cette belle saison" qui se termine après dix-neuf journées. Les Fleuryssoises, dont l'objectif initial était de se qualifier de nouveau pour les play-off et de faire mieux que l'an dernier (élimination en quarts de finale), se retrouvent troisièmes après "une belle saison", selon l'entraîneur. "J'ai une frustration : ne pas vivre une demi-finale des play-off au palais des sports d'Orléans, je suis convaincu qu'on serait allé jusque-là".

La présidente et les dirigeants de Fleury-les-Aubrais à pied d'oeuvre

Le coach Christophe Cassan dit avoir déjà la tête à la saison prochaine (il évoque une reprise possible du championnat dès la fin août) : "je sais que le staff, les dirigeants du club et notre présidente Sabine Guillien sont à pied d'oeuvre pour monter un budget qui nous permette de jouer en Coupe d'Europe la saison prochaine, les filles le méritent, elles ont travaillé pour !"

Saison remarquable"

Dans un communiqué, le Fleury Loiret Handball "prend acte des décisions fédérales et tient d’ores et déjà à féliciter les joueuses et les membres du staff sportif, administratif et médical pour cette remarquable saison, et à remercier toutes celles et ceux qui auront contribué à la réalisation de cette très belle performance : partenaires privés et partenaires publics, bénévoles, dirigeants et actionnaires, abonnés, licenciés, spectateurs et supporters, journalistes et suiveurs de la presse écrite et des médias".

Le club poursuit : "le soutien de tous ces acteurs est indissociable de cette réussite sportive, et le Fleury Loiret Handball reviendra vers chacun d’entre-eux, très prochainement, pour évoquer les incidences de ces décisions sur cette fin de saison et, ensemble, porter les regards vers la saison prochaine".

Les Panthères n'ont plus connu l'Europe depuis cinq ans

Rappelons que Fleury-les-Aubrais n'a plus joué en Coupe d'Europe depuis la saison 2015/16, durant laquelle les Panthères ont connu la Ligue des Champions. Elles avaient atteint la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 2015.

L'histoire retiendra que la saison 2019/2020 n'aura pas connu de champion de France : la Ligue professionnelle de handball féminin décide de ne pas décerner de titre entre Brest et Metz, premières ex aequo. En plus de ces deux équipes, Fleury-les-Aubrais et Nantes (4ème, mais avec le même nombre de points que les Panthères) se qualifient pour l'Europe.