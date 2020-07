Handball féminin : les Messines entameront leur championnat à domicile le 9 septembre face à Nice

Les handballeuses messines reprendront la compétition dans moins de deux mois. Ça y est, la Ligue Féminine a dévoilé ce samedi le calendrier complet de la saison 2020-2021. Après une saison écourtée en raison du coronavirus, les Dragonnes affronteront l'OGC Nice Cote d'Azur en ouverture de championnat, le mercredi 9 septembre, à domicile.

Un championnat nouvelle version

"La journée 1 sera ainsi la première compétition officielle pour les 14 clubs de la Ligue Butagaz Énergie, explique la Ligue dans son communiqué. L’EHF ayant annoncé l’annulation du Final 4 initialement prévu début septembre. La majorité des matches se joueront désormais le mercredi."

La Ligue annonce un championnat nouvelle version : une phase régulière de 26 journées en matches allers et retours, mais sans play-offs. Il n'y aura donc pas de finale : le premier du classement sera sacré champion. La compétition prendra fin lors de l'ultime journée : le 23 mai 2021.

Nouvelle formule également pour la Coupe de France : les neuf équipes de Ligue Butagaz Énergie non européennes ont été réparties dans cinq poules de cinq équipes (tirage au sort effectué le 4 juillet dernier) et chaque équipe ne s’affrontera qu’une seule fois sur cinq journées à partir du week-end des 12 et 13 septembre. Les équipes européennes, dont le Metz Handball, ne rentreront dans la compétition qu’à partir des quarts de finale : le week-end des 27/28 février.

La Ligue des Champions juste après la 1ère journée

Enfin, les Dragonnes débuteront bien la Ligue des Champions le week-end des 12 et 13 septembre. On le savait déjà, les handballeuses messines affronteront les Russes de Rostov lors de la phase de groupes, alors que Brest sera opposé à l'ogre hongrois de Györ, triple tenant du titre. Metz devra prendre l'une des deux premières places de son groupe pour voir directement les quarts de finale, ou finir entre la troisième et la sixième place pour se qualifier pour les barrages d'accession aux quarts.

Composition des groupes

Groupe A : Metz (FRA), Rostov (RUS), Kristiansand (NOR), Esbjerg (DEN), Ferencvaros (HUN), Bucarest (ROU), Bietigheim (GER), Ljubljana (SLO).

Groupe B : Valcea (ROU), Györ (HUN), Buducnost (MNE), Dortmund (GER), CSKA Moscou (RUS), Brest (FRA), Odense (DEN), Koprivnica (CRO)