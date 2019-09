Handball féminin : lourde défaite de Fleury Loiret face à Metz à domicile

Fleury-les-Aubrais, France

La marche était trop haute. Face aux championnes en titre, les joueurs du Fleury Loiret Handball n'ont pas pu rivaliser. Jusqu'alors invaincues en trois matchs, les Panthères ont subi une large défaite 38 à 27. "On était beaucoup trop court, en face ça allait plus vite, ça jouait plus juste", ne peut que constater Christophe Cassan, le coach de Fleury Loiret.

Menées 18 à 11 à la pause après avoir collé au score pendant les quinze premières minutes, les Loirétaines n'ont jamais réussi à stopper les assauts de l'attaque messine.

Alexandra Lacrabère, sur le point d'inscrire l'un de ses quinze buts du match, face à la gardienne de l'équipe de France Laura Glauser. © Radio France - Théophile Vareille

Au cours d'un match à sens unique, une joueuse est tout de même sortie du lot au sein du Fleuret Loiret Handball : la capitaine Alexandra Lacrabère. Élue joueuse du match malgré la défaite, elle a inscrit plus de la moitié des buts de son équipe avec 15 réalisations face à la gardienne de l'équipe de France Laura Glauser. Mais cela ne la satisfait pas : "C'est anecdotique. Ce soir on a été trop naïves en défense, pour accrocher une top équipe comme ça il faut commettre moins de petites fautes d’inattention."

Les joueuses loirétaines ont l'occasion de rectifier le tir dès ce samedi, avec un déplacement à Toulon pour la cinquième journée du championnat.