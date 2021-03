Handball - Darleux (Brest): "Je souhaite à toutes les joueuses de pouvoir avoir un bébé pendant leur carrière"

Alors que le handball vient d'être le premier sport professionnel féminin à signer une convention collective favorisant le maintien de salaire pendant un an, et donc la possibilité de maternité, Cléopâtre Darleux, gardienne de Brest, raconte le bonheur qu'a représenté la naissance de sa fille.

C'est une révolution pour le droit des femmes dans le sport de haut niveau. Le handball est devenu, ce lundi, le premier sport professionnel féminin français à signer sa convention collective. Elle encadre notamment les choses en matière de salaire minimum, de congés (désormais sept semaines comme les hommes contre six jusqu'à maintenant) et de possible maternité. Jusqu'ici, à défaut d'être un tabou absolu, c'était un véritable problème pour les handballeuses qui devaient parfois choisir entre leur carrière professionnelle et leur désir d'enfant.

De 90 jours à 12 mois de maintien de salaire

Désormais, c'est écrit noir sur blanc, le maintien de salaire va passer à une durée de 12 mois, alors qu'il n'était légalement que de 90 jours actuellement. Une révolution dont une joueuse brestoise peut parler. La gardienne du Brest Bretagne Handball et de l'équipe de France, Cléopâtre Darleux, est en effet maman depuis un peu moins d'un an et demi. Elle avoue avoir beaucoup réfléchi avant de se lancer.

Ça n'est pas du tout dans les mœurs

"Pour une sportive de haut niveau, c'est compliqué. Parce que les carrières sont courtes et parce que les contrats sont courts, un an ou deux ans" dit-elle en préambule. "Avec les clubs, la communication par rapport à ça n'est pas évidente parce que ça n'est pas du tout dans les mœurs. En plus, il y a la question du physique avec la problématique de la prise de poids, de savoir si on va revenir à son poids de forme, et après revenir à son niveau. Est-ce qu'on aura toujours notre place dans l'équipe ? Ça fait tout un tas de questionnements" détaille le rempart du BBH.

Ça va permettre à tout le monde de discuter plus sereinement

Lucide sur les choses, elle raconte à cœur ouvert sa propre histoire. C'était le 2 novembre 2019, la naissance de sa petite fille Olympe. "Une petite fille pleine de vie et pleine d'énergie, je suis très heureuse avec elle" s'exclame 'Cléo' en évoquant le premier enfant du couple qu'elle forme avec son compagnon Noël. Un bébé arrivé en pleine carrière, malgré les questionnements évoqués juste avant, malgré aussi le qu'en dira-t-on. Car, souvent dans les clubs, la grossesse est tout sauf un sujet évident. "Une thématique pas vraiment gérée, traitée et mise sur la table" confirme Benoit Henry, le directeur de l'Association des Joueuses et joueurs Professionnels de Handball (AJPH), co-signataire de la convention. "C'était un sujet effectivement un peu tabou. Là, ça va permettre à tout le monde de discuter plus sereinement" relève-t-il, tout en précisant que cette mesure concerne aussi les blessures de longue durée, et pas seulement la maternité.

Des moments plus propices que d'autres pour faire en sorte que tout se coordonne

Cléopâtre Darleux, comme deux de ses coéquipières cette année là, a pu compter sur le BBH. Dix mois d'absence pour la gardienne avec salaire maintenu. "J'ai de la chance que le club l'ait fait, mais il n'était pas du tout dans l'obligation de le faire" reprend-elle. "Quand il y a soit des blessures, soit des maternités, évidemment que ça déstabilise un peu l'ensemble du dispositif" constate Jean-Luc Le Gall, le coordinateur sportif du BBH. "Je pense que cette convention va améliorer le fait de ne pas avoir d'hésitation du côté des joueuses. Ça va permettre à tout le monde de mieux anticiper les choses" alors qu'il y a des objectifs sportifs à tenir, et qu'une entreprise de sport n'est pas une entreprise comme une autre quand il faut trouver une remplaçante à une joueuse internationale par exemple. "Il y a peut-être des moments plus propices que d'autres pour faire en sorte que tout se coordonne" reprend Jean-Luc Le Gall, "maintenant, la nature est ainsi faite que certaines choses peuvent être prévues et d'autres non."

Sportive de haut niveau et maman comblée

Cléopâtre Darleux, elle, est une maman et une sportive de haut niveau comblée. "Quand on rentre à la maison et qu'on voit cette petite bouille, ça donne vraiment de l'énergie. Je souhaite vraiment à toutes les joueuses de pouvoir avoir un bébé pendant leur carrière" lance-t-elle, "ça aide vraiment, je trouve, à être beaucoup plus épanouie, beaucoup plus zen sur le terrain. Et prendre les choses moins à cœur, aussi, parfois quand on rate un entraînement ou un match." Et relativiser, aussi, les bas d'une carrière.