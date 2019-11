Deux handballeuses de Besançon (ESBF) font partie des 20 Françaises sélectionnées pour le championnat du monde 2019 au Japon (30 novembre - 15 décembre), dont la liste a été dévoilée ce jeudi. Une grande première pour Chloé Bouquet et Roxanne Frank avec les Bleues, tenantes du titre mondial.

Handball féminin - Mondial 2019 : Chloé Bouquet et Roxanne Frank de l'ESBF avec les 20 Bleues sélectionnées

Besançon, France

Leurs premières sélections avec la grande équipe de France féminine de handball - championne du monde et d'Europe en titre - sont très récentes : septembre 2019 pour Chloé Bouquet, et mars 2019 pour Roxanne Frank. Et les deux joueuses de l'ESBF vont maintenant enchaîner avec leur première grande compétition internationale avec les Bleues : le Mondial 2019 au Japon (30 novembre au 15 décembre).

L'ex de l'ESBF, la Franc-Comtoise Cathy Gabriel, ira aussi au Mondial 2019

Chloé Bouquet (24 ans), l'ailière gauche originaire des Fins dans le Haut-Doubs et Roxanne Frank (21 ans), la gardienne de but alsacienne de l'ESBF font partie des 20 joueuses retenues dans la liste dévoilée ce jeudi midi par Olivier Krumbholz, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball.

Ancienne pensionnaire également du centre de formation du club bisontin, où elle a aussi débuté en D1/LFH : la Franc-Comtoise Cathy Gabriel (25 ans) - gardienne de Nantes depuis 2018 - participera elle à son 2e championnat du monde au Japon après celui de 2017 remporté par les Bleues en Allemagne.