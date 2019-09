Handball Féminin / Nationale 3 L'ASPTT Châteauroux s'incline d'entrée à domicile d’un petit point !

Châteauroux, France

Les handballeuses Castelroussines après une entame de match plus que difficile sont revenues dans la partie et ce devant leur public. Après avoir été menées de cinq buts, sans jamais s'affoler, elles égalisent douze partout (21ème). Puis une minute plus tard elles prennent pour la première fois les commandes 13-12 (22ème). Les Vendéennes venues sans aucune remplaçante vont tout de même tenir et virer en tête à la pause. En seconde période, les Castelroussines n'ont pas réussi à véritablement imposer leur rythme ou à tuer le match quand il le fallait. Malgré une belle énergie les Castelroussines s'inclinent finalement d'un petit point 32-31. Une première défaite à domicile et en championnat de France un peu ennuyeuse dans la mesure ou les Castelroussines avaient un banc beaucoup plus riche pour perturber les Vendéennes. Ludovic Roux l'entraîneur de l'ASPTT handball n'en voulait pas à ses filles :" C'est un niveau qu'elles ne connaissent pas du coup la moindre erreur nous l'avons payée cash. Mais bon ça va payer par la suite et nous allons en tirer quelques chose de positif de cette courte défaite." La semaine prochaine les demoiselles de l'ASPTT se déplacent à Montargis qui développe un handball rugueux. Ce ne sera pas une partie de plaisir loin de la !