Handball féminin - Retour de l'ESBF en coupe d'Europe : en passant par le Danemark

Les handballeuses bisontines renouent avec la compétition européenne ce samedi, avec un déplacement à Silkeborg au Danemark. Cela fait plus de sept ans que l'ESBF n'avait plus joué à ce niveau. Ses adversaires sont à sa portée.

Cela fait plus de sept ans qu'elles attendaient ça : les handballeuses de Besançon retrouvent la coupe d'Europe EHF, ce samedi. L'ESBF se déplace au Danemark sur le terrain de Silkeborg en match aller. Un premier exploit pour un club qui est passé en deux ans de la 2e division de LFH à la compétition européenne. Une promotion qui rappelle les belles années de l'ESBF.

L'ESBF en coupe d’Europe : comme un retour à la normale

De 1995 à 2006, le club bisontin a joué sans discontinuer au niveau européen : plus de 70 matchs disputés, dont plusieurs quarts et demi-finales. Consécration en mai 2003 : l'ESBF remporte la coupe des coupes contre les Ukrainiennes de Kiev. Ensuite, c'est le sevrage, hormis la participation en 2010 à la Challenge cup. Les handballeuses bisontines sont éliminées en quarts de finale par les Allemandes de Buxtehude.

Silkeborg, dans le top 5 du handball danois

Silkeborg, la ville, c'est environ 40.000 habitants, au milieu des lacs, des collines et des forêts, en plein centre du Danemark. Côté handball, Silkeborg est équipé d'une salle d’un peu plus de 3 000 places. Le club fait partie du top 5 du handball danois depuis plusieurs saisons. Et ce championnat est tout simplement le meilleur d’Europe.

Silkeborg - ESBF : en pronostic, c'est du 50-50

Les deux équipes, française et danoise, se ressemblent pas mal. Elles ont chacune dans leurs effectifs de jeunes joueuses, sans grande expérience européenne. A l’ESBF, seules huit joueuses ont déjà joué en coupe d’Europe avec leurs précédents clubs et c'était pour une poignée d'apparitions européennes. Quant à l'équipe de Silkeborg, elle joue la coupe d’Europe pour la deuxième fois seulement de son histoire… en trois saisons, ce qui dit quand même son niveau. Les chances sont donc équilibrées entre les deux adversaires.

Silkeborg - ESBF en match aller de la coupe d'Europe, samedi 14 octobre. A vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Besançon, à partir de 14h45, avec Julien Laurent.