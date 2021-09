Handball féminin: l'ESBF face à Metz pour l'ouverture du championnat de première division

La saison de première division féminine de handball commence sur les chapeaux de roue pour les bisontines de l'ESBF, qui partent affronter Metz ce mercredi soir 8 septembre pour la première journée du championnat de D1/LBE. Un gros morceau en perspective: même si les lorraines n'ont pas été championnes de France la saison dernière pour la première fois depuis 5 ans, l'ESBF n'a plus battu Metz depuis mars 2006 en championnat!

Les bisontines débutent la saison avec 5 nouvelles joueuses dans leurs rangs, et un nouvel entraineur, Sébastien Mizoule, qui aborde ce choc sans pression. "C'est plutôt Metz qui doit avoir la pression après une saison blanche (deuxième du championnat 2020-2021 après quatre titres consécutifs)", analyse le coach bisontin, "elles vont avoir envie de commencer pied au plancher, chez elles en plus, et dans la perspective de la Ligue des Champions qui commence dès ce week-end pour elles, mais nous on a envie de bien les embêter".

Notre objectif: venir les titiller" - Pauline Robert, la capitaine de l'ESBF

Même son de cloche du côté de la nouvelle capitaine de l'ESBF Pauline Robert: "je pense qu'elles ont à coeur de gagner le championnat cette année, nous notre objectif, c'est de venir les titiller". Et l'équipe est prête selon la capitaine. "Lors des derniers entraînements on en a mis deux fois plus au niveau de l'engagement et de l'intensité parce qu'on a hâte".

Une reprise sans Alizée Frécon

L'ESBF devra se passer en ce début de saison d'une de ses joueuses essentielles, la meneuse de jeu Alizée Frécon. La demi-centre va rester éloignée des parquets quelques semaines pour un problème de genou. "Un problème de tendon rotulien" explique Sébastien Mizoule, "rien de grave, mais elle a subi une infiltration et elle a manqué les trois dernières semaines de préparation, on préfère prendre le temps, pour qu'elle soit à son plein potentiel pour les échéances importantes". Alizée Frécon devrait à nouveau être opérationnelle à la mi-octobre.

Et avec Chloé Valentini comme adversaire

Et puis ce match aura une saveur un peu particulière puisque les bisontines retrouveront face à elles l'une des figures emblématiques du club franc-comtois: Chloé Valentini, la championne olympique partie de Besançon pour Metz à l'intersaison après 10 années à l'ESBF. "Ca va faire bizarre de jouer contre elle" reconnaît Pauline Robert, "depuis toutes ces années à jouer ensemble on se connaît par coeur, on sait comment embêter l'autre, donc ça va se battre un petit peu". Chloé Valentini ira bien sûr à la rencontre de ses anciennes coéquipières avant le match, mais après ce sera chacun pour soi: "je suis messine aujourd'hui, et je vais me donner à 2000 pour cent pour gagner ce match, j'ai envie de donner une belle image de moi et de ma combativité à mes nouvelles coéquipières et aux spectateurs", et elle ajoute avec le sourire: "je suis désolée".