Les joueuses du Fleury Loiret Handball à huis clos ce dimanche, "un regret" pour la présidente

L'adaptation, le maître mot de nombreux clubs sportifs en cette période de pandémie. Après les matchs avec un public restreint, puis des reports en pagaille, les handballeuses de Fleury-les-Aubrais vont vivre ce dimanche (17h) leur premier match à huis clos. Une situation que la présidente Sabine Guillien aurait préféré éviter. "Moi, j'ai voté contre (...) on vit de la billetterie, des partenaires, des collectivités. Jouer à huis clos nous prive de recettes, on nous force à aller droit dans le mur" a-t-elle expliqué à France Bleu Orléans. Le huis clos, un coup dur pour les finances mais aussi pour le moral : les Panthères sont privées de leur public, en championnat comme en coupe d'Europe.

Un calendrier de plus en plus chargé

La Ligue féminine de handball (LFH) a réuni un Comité de Direction exceptionnel, jeudi 29 octobre. Et a décidé de faire jouer toutes les rencontres de Ligue Butagaz Energie prévues en novembre. Mission impossible ? Avec la détection régulière de cas de coronavirus, les reports s'enchaînent pour toutes les équipes. Fleury en est déjà à trois reports, en sept journées. Et ne sait pas à quelle date se joueront deux de ces rencontres. La seule certitude, qui devrait mettre un peu de baume au coeur des supporters, abonnés et partenaires : toutes les rencontres de novembre seront diffusées sur le Facebook des clubs.

Au milieu d'un calendrier qui évolue au fil des semaines, il faut aussi caser la coupe d'Europe. Les Panthères la retrouveront après 4 ans d'absence le 15 novembre. Mais pour accueillir les Suédoises du H 65 Höörs HK, le Palais des Sports d'Orléans sera vide, huis clos oblige. Une déception de plus pour les handballeuses de Fleury-les-Aubrais.