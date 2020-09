Handball : Fleury Loiret Handball s’impose face à Toulon Saint-Cyr 28-22 pour la 2e journée de LBE

Le Fleury Loiret Handball continue sur sa lancée et s’offre une deuxième victoire en deux matchs de Ligue Butagaz Energie. Une victoire 28-22 face à Toulon Saint-Cyr au Palais des sports d’Orleans ce mercredi soir. Les Fleuryssoises se déplaceront à Plan de Cuques pour la 3e journée.

Le Fleury Loiret Handball recevait Toulon Saint-Cyr ce mercredi soir pour la deuxième journée de Ligue Butagaz Energie, la première division de handball féminin. Les coéquipières d’Alexandra Lacrabère se sont imposées 28 à 22 après avoir été menées en début de match. Une rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance très particulière. Il s'agissait du tout premier match à domicile depuis le début de la crise sanitaire et ce mercredi soir, les supporters étaient peu nombreux dans les gradins.

Résumé du match

Après avoir été mené pendant plus de vingt minutes, le Fleury Loiret Handball s’est repris et a fait la course en tête en fin de première mi-temps. Les Panthères sont devant à la pause de trois points en menant 12 à 9.

En deuxième période, Fleury a continué sur sa lancée et enchaîné les buts. A moins de dix minutes de la fin, les Fleuryssoises menaient de six buts, 26 à 20 grâce notamment aux jets de sept mètres de Lacrabère et aux frappes puissantes de Guialo.

Les Panthères se sont finalement imposées 28-22 face à une belle équipe de de Toulon et ce, malgré un public "un peu endormi" confie la capitaine, Alexandra Lacrabère.

Prochaine rencontre face à Plan de Cuques

Place maintenant à la troisième journée de Ligue Butagaz Énergie avec un déplacement le 26 septembre prochain à Plan de Cuques dans les Bouches-du-Rhône. Un match qui s'annonce "difficile", prévient l'entraîneur des Panthères, Christophe Cassan, qui espère que ses joueuses "feront aussi bien" que lors de ces deux premiers matchs.