Mondial de handball : France / Japon, "contre la France, il faudra être un peu kamikazes"

Après la correction infligée au Brésil en match d'ouverture du mondial mercredi, l'Équipe de France de handball affronte vendredi le Japon, le petit poucet du groupe A. Un match particulier pour l'ailier franco-japonais de Chambéry et de la sélection nippone Rémi Feutrier.

Même pas peur ! Malgré le festival offert par l'équipe de France mercredi en match d'ouverture de son mondial à la maison face au Brésil (31/16), Rémi Feutrier dit aborder "sans pression" sa confrontation avec les experts. L'ailier franco-japonais de Chambéry est l'une des pièces maîtresses de la sélection nippone, qui affrontera la France vendredi à Nantes (17h45), pour le compte du groupe A.

"Il faudra être un peu kamikazes". Rémi Feutrier

"Si j'avais peur, je n'aurais pas le droit d'être sur le terrain" nous a confié Rémi Feutrier avant l'entrée dans la compétition du Japon jeudi face à la Russie. Le joueur de 27 ans, né à Paris d'une mère japonaise et d'un père français a grandi au pays du Soleil Levant de 3 à 23 ans. C'est "avec fierté" qu'il envisage cette rencontre forcément particulière face au pays hôte, dans lequel il vit depuis quatre ans, au pied des montagnes de Savoie : "Je vais entendre les hymnes français et japonais, c'est un honneur. Nous sommes là surtout pour prendre de l'expérience, sans pression, et progresser en vue des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo".

Difficile effectivement d'imaginer le Japon, qui ne s'était plus qualifié pour un mondial depuis 2011, inquiéter l'armada française sur-motivée à domicile. La sélection, entre les mains de l'ancienne gloire de Barcelone Antonio Carlos Ortega depuis début 2016, fait office de petit poucet du groupe A, le plus relevé de la compétition. Rémi Feutrier, n'entend pas pour autant faire de la figuration : "J'aimerais bien que ce ne soit pas juste un match pour digérer. On veut montrer de belles choses. Il faut que l'on soit un peu kamikazes, c'est à dire ne pas avoir peur et y aller". Le meilleur résultat du Japon dans un championnat du monde est une dixième place...en 1970.

Le calendrier complet du mondial de handball en France © Visactu

