Handball - Gérard Didier : "Il faut savoir accepter les moments de faiblesse"

Montpellier, France

C'est la voix du Montpellier Handball. Gérard Didier est de tous les matchs à René Bougnol ou à l'Arena pour lancer les chants des supporters. Dimanche soir lors de la défaite contre Paris en championnat, le président des Blue Fox n'a pas ménagé ses efforts pour encourager les handballeurs montpelliérains. Il a livré ce lundi dans Tribune Bleu son impression sur le début de saison du MHB.

Quel est votre analyse de cette défaite 32-24 face à Paris ?

"Paris est supérieur à Montpellier. Je ne parlerai pas des quelques erreurs d'arbitrage mais l'équipe est repartie dans ses travers en première période. Le MHB a réagi en seconde mais on est pas capable de passé l'obstacle. C'est vrai aussi qu'on tombe sur Thierry Omeyer un excellent gardien."

On a senti les Montpelliérains trop timides voire inoffensifs

"C'est vrai, il faut de l'agressivité dans le bon sens du terme. Il aurait fallu faire un match à l'ancienne. À l'époque les joueurs rentraient avec les dents qui raclaient le parquet."

À l'époque les joueurs rentraient avec les dents qui raclaient le parquet

Est-ce que la maison MHB brûle ?

"Non je ne pense pas. Le titre de champion d'Europe nous a peut être un peu émoussé. On est troisième au championnat et la saison est encore longue. La coupe d'Europe est terminée cette année, il faudrait un miracle pour se qualifier. Mais pour le reste, on ne retrouve pas l'équipe de l'an passé. Il ne faut pas pointer du doigt tel ou tel joueur."

Montpellier paye-t-il le départ de Ludovic Fabregas pour Barcelone ?

"C'est un faux débat. L'année dernière il était absent un long moment et ça n'a pas empêché l'équipe de tourner. Il faut que les remplaçants se bougent je pense parce que l'effectif n'a pas énormément changé. Il y a eu un seul changement par rapport à la saison dernière."

Vous restez optimiste ?

"On est capable de faire de grands match face à Rhein-Neckar et de se faire accroché par Cesson dans la même semaine. C'est ce qui est gênant dans notre marche. Il faut savoir accepter les moments de faiblesse et les moments d'euphorie. Nous passons un mauvais moment. On vient de franchir le Cap Horn et on retrouvera notre calme. Je vous le dis, on peut être champion de France."