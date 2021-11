Handball : grosse déception pour les Chambériens battus par Nîmes en Starligue

Grosse déception pour les handballeurs Chambériens ce samedi 13 octobre. Les jaunes et noirs se sont inclinés 33 buts à 28 face à Nîmes, à l'extérieur, pour la neuvième journée de Starligue.

Après une qualification pour le Final 4 de la Coupe de la Ligue de handball mercredi 10 novembre face à Aix-en-Provence, la défaite est amère pour la Team Chambé, qui enregistre sa quatrième défaite sur neuf matchs de championnat.

Lors de la première mi-temps, les Chambériens menaient pourtant 17 buts à 13, mais se sont laissés dépasser psychologiquement à la deuxième mi-temps, selon le coach Erick Mathé :

On avait bien pris les choses en main, on était dominants sur la première mi-temps, et on a eu un gros temps faible pendant 15 minutes à la deuxième. Ils prennent le dessus psychologiquement et on n'arrive plus à sortir la tête de l'eau.