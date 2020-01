Handball : Guillaume Gille remplace Didier Dinart à la tête de l'équipe de France

Didier Dinart n'aura pas survécu au désastre de l'Euro 2020. Éliminés dès le premier tour, les Bleus ont traversé la compétition sans jamais sembler être en mesure d'inquiéter leur adversaire. La Fédération Française de Handball a donc décidé de licencier son sélectionneur de 43 ans en poste depuis septembre 2016.

Mission sauvetage olympique

Son successeur Guillaume Gille, aura la lourde tâche de guider ses joueurs lors du Tournoi de Qualification Olympique en avril prochain à Bercy. Un TQO couperet du 17 au 19 avril pour voir les JO 2020 cet été (24 juillet-9 août).

Cette compétition, qui délivre deux billets pour le Japon, s'annonce compliquée pour les Français, avec notamment les Croates vice-champions d'Europe dimanche, les Portugais qui ont battu la France à deux reprises en neuf mois et la Tunisie.

Championne olympique en 2008 et en 2012, encore en argent aux JO-2016, la France n'a jamais raté les Jeux olympiques depuis son émergence sur la scène internationale en 1992 et les "Bronzés" de Barcelone.

Adjoint connu en mars

Depuis septembre 2016, Gille, 43 ans, a d'abord été coentraîneur de Dinart, puis son adjoint. Il était en charge de la préparation physique et de l'analyse vidéo au cours du dernier Euro. Ancien demi-centre, notamment de Hambourg et de Chambéry, l'aîné de la fratrie Gille - ses deux frères Bertrand et Benjamin ont eux aussi été internationaux - a participé à quelques-uns des plus grands succès de l'équipe de France, avec la génération des "Costauds" puis des "Experts". Il a ainsi remporté tous les plus grands titres à deux reprises : les JO (2008, 2012), le Mondial (2001, 2009) et l'Euro (2006, 2010).

Le nom de son adjoint sera précisé en mars, a indiqué la fédération.