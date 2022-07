Handball - HBC Nantes : la préparation est lancée pour les hommes de Grégory Cojean

Finies les vacances, place à la nouvelle saison pour le HBC Nantes qui a entamé sa préparation depuis ce mardi. Présentation, réunion d'informations, photo de groupe au programme, avant d'attaquer la partie physique jeudi. " On a deux gros blocs de prévu " indique le nouveau coach Grégory Cojean, qui remplace l'Espagnol Alberto Entrerrios. " Un premier axé sur l'aspect physique avec une reprise progressive du handball, et un deuxième consacré à l'aspect technico-tactique jusqu'au Trophée des Champions ".

Rester proche de Nantes pour garder de l'énergie

Ce Trophée des Champions opposera le H à l'ogre PSG le samedi 3 septembre à Poitiers. Avant cela, cette remise en route s'effectue seulement à proximité de Nantes. Pour une raison bien précise : " On part à Mûr-de-Bretagne pour un stage de cinq jours. On ne voulait pas dépenser trop d'énergie en voyageant loin car on sait qu'on va beaucoup se déplacer cette saison " explique Grégory Cojean. Les handballeurs nantais visiteront tout de même le Portugal et Strasbourg dans le cadre de deux tournois amicaux.