Handball : HBC Nantes / La Rioja en 1/16e de finale de la Ligue des Champions

Les handballeurs Nantais ont terminé en beauté la phase de groupe de la Ligue des Champions en s'imposant facilement à Braga 34/29. Ils terminent premiers du groupe D. Ils affronteront les Espagnols de la Rioja en 1/16e de finale avec le match retour à la Trocardière à Rezé.

Hormis à cause de la température polaire qu'il régnait dans la salle, le HBC Nantes n'a pas tremblé pour son dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions de handball. "Nous avons fait le boulot" glisse le gardien du H Cyril Dumoulin. Les Nantais l'ont emporté à Braga 34/29 en faisant la course en tête du début à la fin. "Nous avons bien maîtrisé le match mais ce n'est pas le meilleur que nous avons disputé en Ligue des Champions. Nous avons raté trois penalty. Et nous avons pris trop de buts à six mètres" précise l'entraîneur nantais Thierry Anti. Le HBC Nantes a tout de même enchaîné un 11e match sans défaite toutes compétitions confondues.

Le HBC Nantes premier du groupe D

Avec ce succès à Braga au Portugal, le HBC Nantes finit premier du groupe D de la Ligue des Champions. Pour sa première participation dans cette compétition, il devance au classement les Ukrainiens du Motor Zaporozhye. Bilan, huit victoires, un nul et une défaite. "Si on m'avait dit ça en début de saison, j'aurais signé. C'est une grande satisfaction" affirme l'international français Olivier Nyokas. Le HBC Nantes est d'ailleurs toujours invaincu en Coupe d'Europe cette saison à l'extérieur.

Victoire, qualification et 1er de notre poule en @EHF_Live nyokas_twins nicolasclaire… https://t.co/wipXth73bE — Rock Feliho (@rockfeliho10) February 11, 2017

Un club espagnol en 1/16e de finale de la Ligue des Champions

Les handballeurs nantais seront opposés à la Rioja Naturhouse en 1/16e de finale de la Ligue des Champions. Le club est installé à Logrono dans le nord-ouest de l'Espagne. Il participe à la Ligue des Champions depuis 2013. Il a terminé deuxième du groupe D derrière Montpellier. "C'est une belle équipe. Elle a terminé deuxième du championnat espagnol la saison passée derrière Barcelone. Elle est très forte tactiquement mais elle n'aime pas forcément les défenses agressives" glisse l'entraîneur adjoint du HBC Nantes Alberto Entrerrios. Match aller en Espagne le dimanche 5 mars. Match retour le 11 mars à la Trocardière à Rezé.