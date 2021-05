Handball : le HBC Nantes crée la sensation contre Veszprem (32-28)

Valero Rivera et le H ont fait un grand pas vers le Final 4 de la Ligue des champions de handball.

Celle-ci, peu l'avait vu venir. Le HBC Nantes a brillamment remporté son quart de finale aller de Ligue des champions, ce jeudi soir à la H Arena. Les Nantais battu les Hongrois de Veszprem 32 à 28. Une victoire qu'il faudra confirmer la semaine prochaine en Hongrie pour s'ouvrir les portes du Final 4.

Après vingt premières minutes difficiles, le H est passé devant (11-10, 19'), sans plus jamais lâcher les commandes de la rencontre. Dans le but, le gardien nantais Emil Nielsen est monté en température au fur et à mesure du match (15 arrêts) pour permettre au H de prendre plusieurs longueurs d'avance.

Quart de finale aller de Ligue des champions

HBC Nantes - Veszprem : 32-28 (16-12)