Handball : "Sans Buric et sans Pechmalbec, nous allons devoir nous adapter" Thierry Anti

Le HBC Nantes participe pour la première fois de son histoire aux 1/16e de finale de la Ligue des Champions. Match aller ce dimanche (20h) en Espagne face à Naturhouse la Rioja. Privé de deux joueurs, l'entraîneur du HBC Nantes va devoir s'adapter.

C'est fort d'une série de 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues que le HBC Nantes est arrivé ce jeudi soir à Logrono au nord de l'Espagne. Les Nantais, qui sont logés dans le centre ville, ont pu admirer la cathédrale de Santa María de La Redonda. Leur entraîneur Thierry Anti a lui tenté de trouver des solutions car Senjamin Buric et Dragan Pechmalbec sont blessés.

L'Espagne et le @HBCNantes une relation particulière ..et partagée. — Anti (@Antithierry) March 3, 2017

France Bleu Loire Océan : Thierry Anti, comment abordez-vous ce match face à cette formation espagnole de la Rioja ?

Thierry Anti : "Tout d’abord, nous allons devoir nous adapter puisque nous avons deux joueurs blessés. Senjamin Buric et Dragan Pechmalbec. Le premier est resté à Nantes. Le deuxième souffre d'une entorse contractée jeudi soir lors de notre premier entraînement à Logrono. C'est un coup dur car ce sont deux pivots. Malgré tout, nous allons essayer de déployer notre jeu. Celui qui fait que nous sommes invaincus depuis mi-novembre".

FBLO : Comment allez-vous gérer le temps de jeu de votre pivot Nicolas Tournat face à la Rioja ?

Thierry Anti : "Face à la Rioja, il faudra bien remplacer de temps en temps Nicolas Tournat. Tant en attaque et qu’en défense. Privé de Buric et de Pechmalbec, j’ai hésité à changer de système de jeu en défense. Un temps, j'ai pensé évoluer avec une défense plus étagée. Une défense 3-2-1 ou 5-1. Mais cela me paraît compliqué. Je préfère donc conserver notre défense aplati. C’est-à-dire notre défense 6-0".

FBLO : Que pensez-vous du jeu proposé par la Rioja ?

Thierry Anti : "C’est une belle équipe. Elle évolue dans un style de jeu différent du notre. Défensivement, elle peut jouer très haut et se déstructurer assez vite parce qu’elle redoute les duels. Nous, c’est l’inverse. Nous aimons les duels. Nous avons une défense plus compacte. La Rioja est également une équipe adepte du jeu à sept contre six. C’est-à-dire qu’elle joue souvent en attaque sans son gardien. Mais si on arrive à la bloquer avec notre défense, alors nous marquerons des points".

FBLO : Le HBC Nantes est-il favori face à la Rioja ?

Thierry Anti : "Nous ne sommes pas favoris. Montpellier (2016) et Paris (2015) ont déjà perdu ici en Ligue des Champions. Ça va être difficile. La Rioja a une belle expérience internationale. Ça sera son 45e match de Ligue des Champions. Le petit avantage que nous avons, c’est de recevoir au match retour".

© Radio France - Pascal Cléro

.Naturhouse la Rioja / HBC Nantes, match à vivre dès 19h30 ce dimanche sur France Bleu Loire Océan.