Handball : quand l'entraîneur nantais Thierry Anti remet l'église au milieu du village

Les handballeurs nantais jouent à Plock ce dimanche pour le compte de la 6e journée de la Ligue des Champions. Ils restent sur un revers (32/28) jeudi soir face à Chambéry. Depuis, leur entraîneur Thierry Anti a fait preuve de fermeté envers ses joueurs. Il attend une réaction.

Il y a un an, le HBC Nantes était invaincu en championnat et en Ligue des Champions. Un an plus tard, les Nantais comptent déjà cinq défaites. "Bien sur que nous n'avons pas la même sérénité que la saison passée. Les résultats influent forcément sur notre état d'esprit. Mais il n'y a pas de crise" précise le gardien du H Cyril Dumoulin. Les maux, l'entraîneur Thierry Anti les a identifiés en revisionnant plusieurs fois le match face à Chambéry jeudi soir. "Nous avons perdu trop de duels en défense. Nous ne sommes plus assez agressifs sur le porteur du ballon. Le handball, c'est un sport de contact. Et nous l'avons un peu oublié. Il y a également moins d'entraide entre les joueurs" déplore le coach nantais.

La piqûre de rappel de Thierry Anti

Après le diagnostic, le coach nantais a également prévu un traitement de fond pour éradiquer ces maux. "Je dois à nouveau fédérer l'équipe autour de l'objectif commun. Puis, je vais être encore plus exigeant avec mes joueurs" glisse Thierry Anti. "En attaque, je leur ai laissé beaucoup de liberté pour s'exprimer. Sauf qu'à un moment donné, j'attends plus. J'espère que les joueurs ont bien compris le message" conclut-il.

Des handballeurs nantais prêts à réagir

Sonnés, les handballeurs nantais ont hâte de retrouver le terrain. "C'est à nous de réagir. Nous devons améliorer nos performances individuelles. Il faut regarder les choses en face. Chacun doit élever son niveau de jeu" prévient le capitaine nantais Rock Féliho. Après les paroles, place aux actes donc ce dimanche sur le parquet de Plock.

Plock / HBC Nantes, match à suivre en direct ce samedi dès 18 h 45 sur France Bleu Loire Océan.