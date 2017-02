Handball : joli rebond pour Christophe Viennet, de Besançon à Sélestat

Non reconduit pour une neuvième saison consécutive à Besançon (D2), Christophe Viennet sera l’entraîneur de Sélestat l’été prochain. Le Bisontin a signé, ce jeudi, un contrat de deux ans avec le club alsacien, actuel dernier de D1 mais qui reste une des références historiques du handball français.

Il aurait pu être une des rares exceptions du sport de haut-niveau de l’ère moderne, en passant toute sa carrière dans un seul et unique club. Christophe Viennet, qui souffle ce jeudi ses 40 bougies sur son gâteau d’anniversaire, est né à Besançon où il est lié depuis l’âge de 10 ans à son club de toujours : l’ESBM, devenue GBDH (Grand Besançon Doubs Handball) en 2015. Après avoir fait ses classes dans les équipes de jeunes, l’ancien ailier gauche a joué avec son club bisontin de nombreuses saisons en D2 essentiellement -- et y a même côtoyé la D1 (1995-1996) -- avant de terminer sa carrière de joueur en 2009.

Christophe Viennet termine sa huitième saison consécutive en tant qu'entraîneur du Grand Besançon Doubs Handball (D2/Proligue) - Georges Cantarutti

Puis, dans la foulée, Christophe Viennet débute sa carrière d’entraîneur sur le banc de Besançon, avec dès sa première saison, la remontée directe en D2 (2010) où il a depuis toujours réussi à maintenir l’équipe bisontine avec « un des plus petits budgets de la division, à chaque fois », précise-t-il.

Lâché par son ’’club de toujours’’ mais rapidement recruté par un des bastions historiques du handball français !

Et puis, patatras ! Le 8 janvier dernier, alors que le GBDH est un précaire 12e de la D2/Proligue à égalité de points avec le premier relégable (quatre points d’avance désormais sur Valence, grâce à deux victoires consécutives en 2017…), c’est l’officialisation par les dirigeants du club bisontin de la non-reconduction du contrat de leur fidèle entraîneur, à compter du 30 juin 2017… Autrement dit, six longs mois à passer dans la peau du ’’futur ex-coach’’ de Besançon pour Christophe Viennet, dont la mission reste malgré tout d’assurer le maintien du GBDH en fin de saison ! Situation pour le moins ubuesque, dont Christophe Viennet dit, publiquement, s’accommoder avec « conscience professionnelle ».

Je n'ai pas de sentiment de revanche qui m’anime ! » - Christophe Viennet

Mais Christophe Viennet a donc su vite rebondir. Et, hasard du calendrier, c’est ce jeudi 16 février – jour de ses 40 ans – qu’est officialisée sa signature à Sélestat pour les deux prochaines saisons (la deuxième en option). Ou comment être lâché par son "club de toujours", qui lutte pour ne pas descendre en N1, et finalement être rapidement recruté par un des bastions historiques du handball français.

Sélestat, actuel dernier de la D1/Starligue, est certes déjà quasiment condamné à la relégation en D2/Proligue. Mais l’historique club alsacien, fondé en 1967, c’est quand même 22 saisons de D1 depuis sa première accession dans l’élite en 1990 ! « Je vais avoir la chance de travailler dans un club de haut-niveau, confie Christophe Viennet. Non pas que Besançon n’en soit pas un, mais en terme de structures, de passé, de niveau sportif et d’ambitions, tout est beaucoup plus grand et tout est beaucoup plus fort à Sélestat même si ça reste aussi un club familial avec un bel état d’esprit ».

Objectif pour le Bisontin Christophe Viennet : faire remonter Sélestat en D1 le plus vite possible

« L’idée, c’est de faire remonter Sélestat en D1 ! Alors, d’abord par la case Play Off de D2 : l’objectif initial, précise son futur entraîneur. Puis maintenir l’équipe en D1 grâce à la formation des jeunes. Sélestat est un club qui a un énorme vivier de joueurs, une vraie culture ’’hand’’ ! C’est une ville qui ne respire que pour le handball, donc c’est un contexte qui est très favorable. Après, la tâche ne va pas être simple, mais c’est avec grand plaisir que j’irai la relever ! », savoure le Bisontin Christophe Viennet.

Et pendant ce temps-là, son actuel club de Besançon -- où il est en poste jusqu’à l’été prochain – n’a toujours pas trouvé son successeur. Le GBDH est en contacts avancés avec Alain Portes. Mais l’ancien sélectionneur de l’équipe de France de handball féminin (2013-2016) n’a toujours pas donné de réponse définitive et officielle aux dirigeants du club bisontin.