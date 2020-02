Handball : Joueuse emblématique du club de Besançon, Marine Dupuis quitte l'ESBF

Besançon, France

Marine Dupuis va quitter l'ESBF la saison prochaine : elle ne renouvelle pas son contrat au sein du club de handball de Besançon après 21 saisons passées dans ses rangs. Née à Pontarlier, Marine Dupuis est entrée à l'ESBF à l'âge de 6 ans en 1998, où elle a gravi tous les échelons. Elle est passée par tous les niveaux, avant de rejoindre le centre de formation puis de signer son premier contrat professionnel en 2014.

Un temps de jeu trop court

Aujourd'hui âgée de 27 ans, elle a tout connu avec le club bisontin. Rien qu'avec l'équipe pro, elle a vécu le titre de champion France de D2, la remontée en première division, les playoffs et les matches en Coupe d'Europe en portant le brassard de capitaine. Marine Dupuis est actuellement la meilleure tireuse de penaltys du championnat. Mais elle déplore un temps de jeu trop court.

Elle décline une prolongation de contrat

Son contrat se termine fin juin. Les dirigeants de l'ESBF voulaient le prolonger, mais c'est la joueuse qui a décliné. "Elle a décidé de tenter l'aventure ailleurs" d'après un membre du club. Marine Dupuis devrait annoncer officiellement sa décision à la fin de cette semaine.

Une autre joueuse emblématique quitte l'ESBF : Amanda Kolczynski, à Besançon depuis dix saisons. Elle ne prolonge pas non plus son contrat et met fin à sa carrière.