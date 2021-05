Handball : l'ailier Arthur Anquetil resigne pour deux saisons à Chambéry

Après l'ailier droit Benjamin Richert, au tour d'Arthur Anquetil de resigner avec le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball pour deux saisons.

Dans un communiqué envoyé par le club, pour le directeur sportif de la Team Chambé Bertrand Gille, Arthur Anquetil, 25 ans, "n’est pas encore à l’apogée de ses capacité et à mon avis, il forme avec Queido Traoré une des meilleures paires d’ailier gauche de Lidl Starligue". Selon le coach Erick Mathé, "Arthur fait presque partie des anciens maintenant et nous avions à cœur de construire le groupe de demain avec des joueurs garants du projet et de l’équipe".

L’équipe, le staff, le club, les supporters, la ville, tout est génial. Je me sens bien ici, le club croit en moi, c’est la suite logique des choses - Arthur Anquetil

Neveu de l'ancien handballeur Grégory Anquetil, Arthur signe son premier contrat stagiaire à Montpellier en 2016 et signe son premier contrat professionnel à Sélestat en Alsace. Meilleur espoir et meilleur ailier de Proligue, il intègre l'équipe chambérienne en 2018... année où la Team Chambé est couronnée championne de France.