Handball : "L'annonce de la non-reconduction de mon contrat manque un peu d'élégance" l'entraîneur nantais Thierry Anti

L'entraîneur du HBC Nantes Thierry Anti est revenu ce jeudi sur l'annonce de la non-reconduction de son contrat en 2020. A Nantes depuis 2009, il a appris la nouvelle mardi après-midi à l'issue d'une réunion avec son président Gaël Pelletier. "C'est une déception de ne pas continuer avec le HBC Nantes mais il n'y a pas d’amertume" précise t-il. Le coach du H réfute l'argument de son club qui affirme vouloir préparer sa succession pour construire un plan ambitieux pour les dix prochaines années. "Je pouvais encore apporter quelque chose sur les deux ou trois années à venir. Qu'on arrête de dire que j'ai 60 ans. Je n'ai jamais été aussi bon" glisse t-il.

Avec le HBC Nantes, Thierry Anti a notamment remporté la Coupe de Ligue en 2015 et la Coupe de France en 2017. Il a également hissé le club nantais en finale de la Ligue des Champions en 2018.

L'entraîneur du HBC Nantes est sous contrat jusqu'en juin 2020 avec le HBC Nantes. "Je respecte les contrats. Après comment le club va se comporter avec moi ? Je ne sais pas. Et l'inverse est vrai aussi" précise le technicien nantais. Pour la première fois de sa carrière, Thierry Anti n'est pas renouvelé dans ses fonctions. "J'avais imaginé une équipe pour l'avenir. Je voulais la bâtir dès à présent. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins mon problème. D'ailleurs, je pense que certains joueurs qui auraient aimé rejoindre le H vont peut être réfléchir" affirme t-il.

On m'a dit qu'éventuellement, je pourrais rester au club mais dans un autre rôle. Mais quand j'ai demandé quel serait mon rôle et quel serait mon salaire, on m'a dit, c'est à voir. Comme si j'étais là pour faire la manche" Thierry Anti