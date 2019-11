Handball : l'aventure européenne déjà terminée pour Chambéry

Il fallait un petit miracle. Une victoire, mais surtout qu'elle soit large. Il n'a pas eu lieu et pourtant ce n'est pas passé loin pour Chambéry. Battus de cinq buts au match aller au Phare, les savoyards devaient s'imposer d'au moins six réalisations dimanche sur le parquet d'Aix-en-Provence, lors du match retour du troisième tour préliminaire de la coupe d'Europe EHF.

Malgré une victoire de quatre buts (23/19) dans la salle annexe (!) de l'Arena aixoise, Chambéry quitte prématurément la compétition, avant même la phase de groupes. Une grosse déception pour les 150 supporters savoyards qui ont fait le déplacement.

Quels objectifs désormais pour Chambéry ?

La coupe d'Europe EHF était pourtant une priorité de la saison savoyarde. Les rêves les plus fous avaient même été évoqués du bout des lèvres en juin dernier, à l'issue d'un exercice 2018-2019 particulièrement réussi (3e du championnat et vainqueur de la coupe de France).

Problème, cette saison, la machine chambérienne s'est étrangement enrayée, et sortir de la routine morose du championnat n'a pas suffit à la relancer. Chambéry paye cher son match raté au Phare le week-end dernier.

Sans aventure européenne à disputer, et avec un championnat bien mal engagé (11e après 10 journées), la saison s'annonce longue pour Chambéry. On a bien envie de croire à un parcours en coupe de la Ligue ou en coupe de France, mais on a surtout le sentiment désagréable que le frisson est passé.