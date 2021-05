Handball : l'entraîneur et 3 joueurs de la JS Cherbourg nommés parmi les meilleurs de la saison de Proligue

La Ligue nationale de handball (LNH) n'a pas manqué la saison de la JS Cherbourg. Les Mauves, encore en bataille pour la montée, avant le Final Four des 5 et 6 juin, voient 4 de leurs membres en lice pour les trophées LNH, qui récompensent les meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison. La décision revient entièrement aux internautes, qui ont jusqu'au 4 juin pour faire leur choix sur le site de la LNH. Les grands vainqueurs seront connus le 15 juin.

Les nommés

Avec quatre nommés, la JSC est donc la deuxième équipe du tableau à placer le plus de monde. Juste derrière Saran, première de saison régulière et d'ores et déjà promue en Starligue. Voici les 4 Cherbourgeois retenus par la LNH :