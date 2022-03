Handball : l'équipe de France va affronter l'Espagne au Phare de Chambéry

Excellente nouvelle pour les fans de handball à Chambéry. Après l'annulation du match face à l'Égypte en janvier, et face à la Belgique en novembre 2020, l'équipe de France va venir au Phare le samedi 16 avril pour affronter l'Espagne, apprend-t-on ce jeudi. "Je suis ravi de clôturer la saison avec ce match au Phare", assure le sélectionneur, ancien joueur et entraîneur de Chambéry, Guillaume Gille.

Les Bleus vont déjà affronter la formation ibérique à Paris, deux jours avant, le 14 avril, avant de prendre la direction de la Savoie. "L’organisation de ce France-Espagne nous permet d’offrir un match de prestige au public chambérien, apprécie Alain Poncet, le président de Chambéry Savoie Mont Blanc Handball. Ce sera enfin l’occasion de fêter les Bleus après les deux matches annulés ces derniers mois. C’est un immense plaisir d’accueillir l’équipe de France avec à sa tête, un enfant du club, Guillaume Gille, et à ses côtés notre entraîneur Érick Mathé. Je me réjouis aussi des retrouvailles avec Timothey N’Guessan et Melvyn Richardson qui reviennent au Phare auréolés d’un titre olympique."

Voici 7 ans que Chambéry n’a plus accueilli l’équipe de France. C’était face à la République tchèque, le 30 octobre 2015, pour un large succès 41 à 25. La billetterie pour assister à ce match face à l'Espagne n'est pas encore ouverte.