Handball: l'équipe de France victorieuse a fait vibrer Clermont-Ferrand!

Les Bleus se sont imposés 28 à 24 ce samedi soir face à la Norvège, à la maison des sports de Clermont-Ferrand.

Ce samedi soir, la maison des sports de Clermont-Ferrand était pleine à craquer! Des familles et des jeunes maquillés en "bleu, blanc, rouge" sur le visage, coiffés de perruque et qui ont surtout poussé la voix durant tout le match! Une rencontre victorieuse pour l'équipe de France de handball qui se rapproche de l'Euro 2018 en Croatie. Car ce match face à la Norvège était l'une des étapes pour se qualifier, il en reste encore deux: la Lituanie le 14 juin et la Belgique à Montbéliard le 17 juin.

Une victoire au goût d'au revoir

Une victoire, certes, pour l'équipe de France, mais une victoire particulière... Le gardien de but Thierry Omeyer (40 ans) et le demi-centre Daniel Narcisse (37 ans) ont tiré leur révérence ce samedi soir à Clermont-Ferrand. C'était pour eux leur dernier match en équipe de France! "On avait à coeur de donner un dernier coup de main aux potes de l'équipe de France" lance Thierry Omeyer et c'était pour lui un "moment magique, les dernières secondes sur le terrain c'était quelque chose de particulier".

Nicolas Karabatic, arrière gauche au sein de l'équipe de France © Radio France - Lauriane Havard

De l'émotion

Une victoire couronnée de surprise! Les familles et proches des deux joueurs Thierry Omeyer et Daniel Narcisse ont débarqué sur le terrain en fin de match. "Vraiment je ne m'y attendais pas, ça m'a fait un peu trembler" avoue Daniel Narcisse. Pour finir en beauté, l'équipe de France de handball a clôturé cette rencontre avec son fameux clapping avec le public!