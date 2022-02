Handball : l'ESBF bat son rival hongrois et se qualifie pour les 1/4 de finale de l'European League

La défaite était interdite pour l'ESBF, dans son Palais des Sports de Besançon pas tout à fait rempli, environ 3.000 supporters bouillants, pour rester dans la course aux 1/4 de finale de l'European League avant la 6e et ultime journée de la Phase de Groupes programmée le dimanche 20 février.

À domicile, ce samedi soir lors de la 5e journée, les handballeuses bisontines étaient opposées à l'unique autre prétendant encore en lice pour décrocher la 2e et dernière place qualificative de la Poule A : Mosonmagyarovari, avec qui l'ESBF partageait ce précieux rang au classement, après ses deux succès consécutifs contre les Croates du Lokomotiva Zagreb (4 défaites en autant de journée et déjà éliminées) alors que son adversaire du soir restait sur deux revers de suite face aux Norvégiennes de Sola (sans-faute de 4 victoires et déjà qualifiées). Les Engagées étaient privées de leur patronne Alizée Frécon-Demouge, touchée à la cuisse. Mais elles ont tout donné, creusant rapidement l'écart, elles étaient déjà à +6 points à 15 minutes de jeu. Malgré un temps mort demandé par l'entraîneur hongrois après seulement 11 minutes, les handballeuses de Mosonmagyarovari n'ont pas réussi à revenir au score.

La défaite était interdite. Alors les Bisontines ont gagné (34-24, mi-temps : 19-09) contre ces mêmes athlétiques Hongroises, qui les avaient battues au match aller (38-30), début janvier. En faisant tomber l'actuel 5e du championnat de Hongrie, considéré comme la meilleure ligue féminine de handball en Europe, les joueuses de Sébastien Mizoule se qualifient directement pour les 1/4 de finale, avant même leur dernier match en Norvège, grâce à 10 buts d'avance. 9 buts auraient suffit, même 8, étant donné que les joueuses de l'ESBF n'ont pas encaissées 30 buts. Ici, la qualification est donc actée et confortable !

10 buts d’avance qui permettent une qualification directe pour les ¼ de finale

Les Franc-Comtoises vont donc pouvoir aller, pour ainsi dire, faire les touristes en Norvège le week-end prochain à Sola (dimanche 20 février, 14h), elles sont d’ores et déjà mathématiquement et officiellement qualifiées !

La capitaine Pauline Robert et ses copines s'offrent ainsi une tranquillité d’esprit très bienvenue pour se focaliser sur le championnat de France, où leur objectif clairement affiché est de terminer dans le Top 5 final synonyme de qualification en Coupe d'Europe.

Actuellement redescendues à la 6e place de la D1/Ligue Butagaz Energie, à cause de leurs deux derniers lourds revers domestiques (contre Metz, puis à Nantes), les Bisontines ont déjà un nouveau match capital au menu dans quatre jours seulement : ce mercredi 16 février, chez le 2e du classement, Paris 92, un des autres cadors au gros budget du championnat...