Handball : l'ESBF encore qualifiée pour le Top 16 de l'European League cette saison

Victoire de l'ESBF (27-24) ce dimanche 11 décembre face à l'équipe espagnole Bera Bera en European League. Malgré un score de 15 partout à la mi-temps, les joueuses bisontines ont réussi à vaincre les Espagnoles avec 3 buts d'avance comme lors du match aller (32-29) samedi dernier.

Joueuses et staff technique de l' ESBF voulaient et devaient boucler l'année 2022 sur une bonne note. Afin de partir en vacances de Noël - en fin de semaine prochaine - l'esprit un peu plus tranquille et du baume au cœur. Après une plombante première partie de saison, en championnat de France (2 victoires / 1 nul / 5 défaites), pour les habituelles ambitions de Top 5 européen. Battues par Nice, à domicile, ce mercredi : les handballeuses bisontines reprendront la compétition le 4 janvier prochain, au 10e rang seulement de la D1/LBE ...

Des messages personnalisés : la décoration surprise et motivante du staff de l'ESBF dans les vestiaires de la salle espagnole de Bera Bera, le 11 décembre 2022 - Laurent Sénécat / ESBF

Sébastien Mizoule et sa troupe voulaient et devaient donc boucler l'année 2022 sur une bonne note. En continuant leur aventure en Coupe d'Europe cette saison, à l'issue de leur 3e tour Retour de l'European League, ce dimanche à la mi-journée, chez les Espagnoles de Bera Bera (San Sebastian)...

Et c'est réussi joliment. Victoire donc 27-24, après le succès étriqué (32-29) du match Aller à Besançon, une semaine plus tôt.

Encore le Top 16 de l'European League et son marathon de matchs en janvier-février

Dans la bouillante petite salle basque, remplie de 2.448 aficionados (la capacité officielle... du Polideportivo Gasca), l'ESBF a su rester unie et solidaire face à la surmotivation des triples championnes d'Espagne en titre !

Le 130e match de Coupe d'Europe du club franc-comtois, ce dimanche, aura donc une suite dès cette saison. Les Bisontines retrouveront la Phase de Groupes de l'European League et ses 6 matchs en Aller-Retour qui s'enchaineront chaque week end entre le 7 janvier et le 19 février 2023 (tirage au sort prévu dans le courant de la semaine prochaine). Entre les matchs de championnat de France, programmés le mercredi...

Ce Top 16 de la compétition continentale qui rappelle, évidemment, de bons souvenirs à l'ESBF : il s'était même transformé en Top 8, lors de la dernière édition au printemps 2022, avec la qualification ensuite pour les ¼ finales face aux Allemandes de Bietigheim (futures lauréates invincibles du trophée) !