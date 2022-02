Handball : l'ESBF encore trop juste face à Metz pour la 16e année de suite

Décidément imbattables, les handballeuses messines. En venant s'imposer (28-34) à Besançon ce mercredi soir, elles poursuivent leur sans-faute en D1/LBE cette saison et ajoutent un 38e match consécutif sans défaite depuis... 2006 dans leurs confrontations avec l'ESBF, toujours 5e du classement.

On n'ira pas jusqu'à dire que c'est anecdotique. Perdre en encaissant plus de 30 buts à domicile, quel que soit l'adversaire, pique toujours les egos... Mais disons que perdre contre Metz, cette saison en championnat de France, c'est la logique, la norme pour toutes les équipes - sans exception - opposées à l'intraitable leader de la D1/Ligue Butagaz Energie. L'ESBF en fait donc, encore, partie depuis ce mercredi soir à l'issue la première journée de la phase Retour du championnat : défaite (28-34) des handballeuses bisontines, qui s'étaient déjà inclinées lors du match aller de la saison chez les Messines... qu'elles n'ont plus réussies à battre depuis mars... 2006 (série en cours de 37 défaites pour un match nul).

Des Bisontines littéralement surclassées en première période

Seulement 9 petits buts marqués, et déjà 22 (!) encaissés au bout des trente premières minutes de jeu (9-22, mi-temps)... Pauline Robert et ses copines ont presque tout raté durant cette très pénible première période, quand les Lorraines - impitoyables et surpuissantes - réussissaient tout ou presque de leur côté.

La réaction d'orgueil - attendue et espérée - est heureusement venue au retour des vestiaires (21-28, 48'). Pour atténuer cette authentique fessée qui se profilait pour l'ESBF, malgré tout toujours calée dans le Top 5 du classement synonyme de qualification européenne en fin de saison...

Nouveau match décisif contre Zagreb ce samedi, en Croatie cette fois

Dans la foulée de cette défaite "aux deux visages" contre Metz, l'ESBF va reprendre son rythme de janvier avec deux matchs par semaine (le mercredi en championnat, le week end en Coupe d'Europe). Sébastien Mizoule et ses joueuses vont même enchaîner deux déplacements, sans repasser par la case Besançon.

Départ ce vendredi pour la Croatie, où les Bisontines affronteront le Lokomotiva Zagreb le lendemain (samedi 5 février, 18h, en direct sur France Bleu Besançon) dans la Phase de Groupes de l'European League..., à l'occasion de la première des trois journées Retour de la compétition : un nouveau duel décisif face au leader du championnat croate (victoire de l'ESBF au match Aller) pour continuer à rester dans la course aux 1/4 de finale réservés aux deux premiers de chaque groupe !

Ensuite, ce dimanche, la délégation franc-comtoise s'envolera de Zagreb pour rejoindre directement Nantes (via Paris), afin d'y préparer au mieux le match choc de prétendantes à l'Europe lors de la 15e journée du championnat de France (mercredi 9 février).