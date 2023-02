Handball : l'ESBF ne reverra pas les 1/4 de finale de l'European League en 2023

C'était l'heure des braves, selon la formule consacrée, ce samedi soir en Hongrie. La donne était limpide, pour l'ESBF : ne surtout pas perdre à Siófok ! Pour mathématiquement conserver ses chances de qualification en 1/4 de finale de l'European League 2023, lors de l'ultime journée de la Phase de Groupes dans une semaine... La "mission commando" des handballeuses bisontines n'est finalement pas allée au bout de son objectif à la Kiss Szilárd Arena : défaite ( 20-18 ), la troisième consécutive dans la compétition, après les deux déjà infligées par le Borussia Dortmund .

ⓘ Publicité

Les joueuses de Sébastien Mizoule n'ont rien lâché durant toute la partie (7-7, 19' / 12-9, mi-temps / 14-9, 33' / 16-16, 50' / 19-18, 56') ce samedi soir. Mais, toujours privées - jusqu'au mois d'avril - de leur patronne du jeu, Alizée Frécon-Demouge, blessée au genou et qui leur manque terriblement : elles ont fini par s'incliner sur le fil au cours de quatre dernières minutes ultra serrées et tendues...

L'ESBF est donc définitivement hors course et éliminée par son adversaire du soir, qui s'assure - par la même occasion - de terminer à une des deux premières places qualificatives de la Poule A.

Avec les Allemandes de Dortmund, victorieuses également ce samedi ( 24-32 ) chez les Norvégiennes de Molde. L'ESBF et Molde s'affronteront ainsi "pour du beurre", ce 18 février à Besançon, en clôture de cette Phase de Groupes...

1/4 de finaliste en 2022, l'ESBF va devoir batailler pour une nouvelle campagne européenne à l'automne 2023

Les Bisontines s'étaient pourtant idéalement lancées grâce à leurs deux larges victoires dans cette Poule A... annoncée comme très relevée, ne l'oublions pas : Dortmund a conservé une bonne partie de son effectif de Ligue des Champions de la saison dernière, Siófok - vainqueur de l'European League 2019 et finaliste 2021 - est une des équipes majeures du championnat hongrois considéré comme le tout meilleur d'Europe avec la D1 française...

Malgré tout, l'ESBF - qui doit également se passer des services de son arrière internationale française, Audrey Dembélé (rupture des ligaments croisés du genou) jusqu'à la fin de saison - ne regoûtera pas aux frissons de disputer un deuxième 1/4 de finale d'affilée en European League, un an après sa double confrontation face aux impressionnantes futures lauréates 2022 de Bietigheim ...

L'équipe franc-comtoise va maintenant pouvoir - et devoir - se concentrer sur son opération "remontada" au classement du championnat de France : pour remplir son objectif annuel de qualification européenne chaque saison, via le Top 5 de la D1. Avant les 11 dernières journées, l'ESBF n'est que 7e pour l'instant : à 4 points du 5e, Chambray-Touraine.

Et au cours de ce printemps 2023, il y aura aussi la Coupe de France au menu des Bisontines : elles joueront les 1/2 finales le 1er avril (tirage au sort ce 8 mars)...