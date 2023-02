Handball : l'ESBF perd encore le derby contre Dijon, juste avant son match décisif de Coupe d'Europe

On avait laissé les handballeuses bisontines "groggy", avec un amer constat d'impuissance , quatre jours plus tôt en Allemagne où elles avaient subi une véritable déroute (31-21) face au Borussia Dortmund , en European League...

Mais rien de tel qu'un derby Bourgogne - Franche-Comté pour vite se remobiliser et se remettre la tête à l'endroit. C'est, du moins, ce qui était espéré ce mercredi soir... Sur le terrain, l'issue est tout autre : dans son Palais des Sports de Besançon, encore copieusement garni de 2.000 chauvins supporters, l' ESBF a été dominée (30-35) par la JDA Dijon lors de la 14e journée de D1/Ligue Butagaz Energie !

ⓘ Publicité

Pas de retard à l'allumage, cette fois, contrairement aux deux précédentes sorties des Bisontines : à Dormund, et juste avant contre Nice, en 1/4 de finale de la Coupe de France . Les joueuses de Sébastien Mizoule ont rapidement pris les commandes (3-1, 3' / 9-4, 13') ce mercredi. Avant ce petit trou d'air, ce 4-0 dijonnais (10-10, 24' / 11-12, 27') qui aura fait terriblement mal au final... L'ESBF est bien repassée devant (13-12, mi-temps / 14-13, 32'). Mais jamais plus, ensuite (14-16, 34' / 17-17, 38' / 18-20, 43' / 26-27, 52' / 26-31, 57'), malgré les 8 buts de Clarisse Mairot ou encore les 5 marqués, chacune, par Lucie Granier et Camille Aoustin...

La double peine de Besançon face à Dijon : pour la suprématie régionale et la course au Top 5 européen

Besançon ne reprend ainsi pas la suprématie régionale cette saison, après le piquant 34-21 déjà infligé par les Dijonnaises au match Aller, en octobre dernier. Et au-delà de la symbolique, au classement du championnat de France : c'est surtout une sale opération face à un concurrent direct au Top 5 qualificatif pour la prochaine saison de Coupe d'Europe.

Bourguignonnes et Franc-Comtoises étaient 6e ex aequo, avant de ce derby Retour. Et l'ESBF, désormais seule 7e, laisse son adversaire du soir prendre deux précieux points d'avance. Plus problématique, encore, l'écart gonfle avec le 5e : Chambray-Touraine est dorénavant à 4 points . Rien n'est figé, pour autant : il reste encore à 10 journées au programme dans cette saison 2022-2023 de l'élite française.

Continuer à croire, aussi, aux 1/4 de finale de l'European League en allant battre les Hongroises de Siofok, ce samedi

L'escouade bisontine n'est donc pas parvenue à renouer avec le succès, en ce milieu de semaine. Ce deuxième inquiétant revers consécutif n'est évidemment pas la plus appropriées des façons pour aborder en confiance son déplacement décisif en Hongrie, dans moins de 72 heures maintenant. En tout cas, avec un peu moins de pression sur les épaules et dans les têtes. Parce que, pour ne pas dire - mathématiquement - adieu aux 1/4 de finale de l'European League : la défaite est interdite à Siófok , ce samedi (11 février, 20h, en direct sur France Bleu Besançon) , lors de l'avant-dernière journée de la Phase de Groupes.

Les Hongroises occupent, pour l'instant, la 2e et dernière place qualificative de la Poule A : avec 2 points de plus (l'équivalent d'une victoire) que les Franc-Comtoises, 3e... Aller gagner à Siófok, en revanche, remettra l'ESBF en ballottage très favorable dans sa quête des 1/4 de finale : avec son destin en mains pour l'ultime match - à domicile - contre les Norvégiennes de Molde (18 février), d'ores et déjà éliminées... Et l'ESBF sait comment faire, a priori, pour battre Siófok : le match Aller, à Besançon, s'était conclu sur un magistral 30-21 !