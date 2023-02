Handball : l'ESBF qualifiée, au bout du suspense, pour les demi-finales de la Coupe de France

Une semaine après leur frustrant match nul ramené de Nantes - en championnat de France - suivi de quelques jours de repos accordés... et bien utiles dans leur marathon de 14 matchs en janvier-février, les handballeuses bisontines étaient déjà de retour aux affaires ce mercredi soir. Contre Nice. En 1/4 de finale de la Coupe de France 2023, pour leur entrée en lice dans la compétition : c'est le "privilège" des 6 équipes françaises engagées en Coupe d'Europe cette saison.

Et devant ses 1.800 fidèles du Palais des Sports de Besançon, l'ESBF a péniblement regoûté à la victoire : 27-26... à l'issue de la séance de tirs au but, puisqu'au buzzer final des 60 minutes de temps réglementaire, le score était de 24-24 au tableau d'affichage.

ⓘ Publicité

Une égalisation, qui plus est, arrachée à 43 secondes de la fin par Clarisse Mairot : c'est même l'unique égalisation de la partie pour les Bisontines, menées à la marque dès le début (0-1, 1' / 1-4, 5'), puis beaucoup trop brouillonnes et passives, défensivement, en première période (5-6, 16' / 7-11, 24' / 11-17, mi-temps)...

Soit le même agaçant scenario qu'en décembre dernier, face à ces mêmes Niçoises qui étaient venues s'imposer au même endroit , lors de la 8e journée de D1/Ligue Butagaz Energie. Mais cette fois, la remise en ordre de bataille a été moins tardive pour l'ESBF (14-17, 34' / 17-19, 39' / 21-23, 52' / 23-24, 59'). Avant que tout ne se joue, donc, aux jets de 7 m finalement remportés 3-2 : grâce, notamment, à un arrêt de Tonje Lerstad et deux autres tirs niçois repoussés par les poteaux bisontins...

Revanche prise et surtout billet en poche pour le dernier carré de la Coupe de France (demi-finales le 1er avril) ! Les joueuses de Sébastien Mizoule ne sont ainsi plus qu'à un match - victorieux, évidemment - de l'Accor Arena de Paris-Bercy : pour aller y jouer une deuxième finale consécutive, un an après y avoir été battues par l'insatiable Metz Handball .

À Dortmund, ce dimanche, en Coupe d'Europe : match capital en direct sur France Bleu

Mais chaque chose en son temps. Dans moins de quatre jours seulement, ce dimanche 5 février (14h, en direct sur France Bleu Besançon et francebleu.fr ), l'ESBF sera en Allemagne pour y défier le Borussia Dortmund : un déplacement capital dans la course à la qualification en 1/4 de finale de l'European League ! La suite de la compétition continentale est seulement réservée aux deux premiers de chacune des quatre poules de la Phase de Groupes. Et à mi-parcours, avant les trois dernières journées au programme durant ce mois de février : dans leur Groupe A, les Bisontines partagent la 1ere place avec... l'actuel 3e de la Bundesliga allemande, vainqueur au match Aller, à Besançon ...

Problème, il y a également un 3e co-leader , pour l'instant, dans cette poule d'European League : Siofok, en Hongrie où le 6e ex aequo du championnat de France devra également se déplacer six jours plus tard ( samedi 11 février , 20h, toujours en direct sur France Bleu Besançon)...

Pas tellement le droit à l'erreur , en résumé, pour l'ESBF ce dimanche en Allemagne. Sinon, en cas de défaite, il faudra vraisemblablement aller s'imposer chez les Hongroises ensuite, pour conserver son destin en mains avant l'ultime journée (18 février, réception des Norvégiennes de Molde)... Une victoire à Dortmund, à l'inverse, rapprocherait sérieusement des 1/4 de finale. Mais chaque chose en son temps.