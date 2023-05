Handball : l'ESBF rate finalement le Top 5 européen en D1/LBE, pour un petit but seulement

L' ESBF semblait pourtant avoir fait le plus difficile, au cours des deux derniers mois. Combler son colossal retard de 10 points sur le Top 5 européen au classement de la D1/Ligue Butagaz Energie , en alignant une fantastique série de 7 victoires en championnat.

Et cette formidable remontada, jusqu'à la précieuse 5e et dernière place qualificative pour la prochaine saison Coupe d'Europe, tombait même au meilleur des moments : juste avant l'ultime journée programmée ce samedi soir ! Les handballeuses bisontines abordaient ainsi en ballottage favorable la réception de Paris 92 . Une 8e victoire consécutive leur garantissait, au minimum, de terminer 5e. Mais ce duel décisif de prétendantes à l'Europe s'est fini en eau de boudin, de chaque côté.

ⓘ Publicité

Score final : 24-24 (mi-temps : 13-14)... Il n'a donc manqué qu'un tout petit but supplémentaire aux Franc-Comtoises, pour très joyeusement partir en grandes vacances* avec l'assurance d'une 6e campagne continentale en 7 saisons...

Parce que ce match nul est bel et bien insuffisant, à cause des victoires des deux autres équipes encore en course également pour l'Europe.

Les Parisiennes restent 7e du classement, alors que l'ESBF finit à une très, très amère et frustrante 6e place ! Les joueuses de Sébastien Mizoule sont à égalité de points avec le... 5e et le 4e, mais devancées par Dijon et Chambray-Touraine qui possèdent un meilleur bilan sur les confrontations directes cette saison...

La 6e place peut-être européenne finalement, si l'EHF le veut bien...

Il reste, cependant, toujours l'éventualité de voir le 6e du championnat français finalement jouer l'European League 2023-2024. Via une "wild card" accordée par la Fédération Européenne de Handball ( EHF ), dans les semaines à venir. C'est déjà arrivé, régulièrement, ces dernières saisons. Il y aura aussi les places laissées vacantes, encore, par les clubs russes et ukrainiens...

Et puis l'ESBF a plusieurs atouts capables de séduire et convaincre les instances internationales : déjà 22 participations européennes depuis 1984, avec des parcours significatifs (Coupe des Coupes remportée en 2003, deux demi-finales, six quarts-de-finale dont le dernier en 2022), sans oublier un Palais des Sports de Besançon toujours rempli de 3.300 supporters "chauds bouillants" les soirs d'Europe... ce qui tranche avec les images assez moyennement vendeuses des trop nombreuses salles vides ou très peu fournies dans beaucoup de pays du Vieux Continent...

* les handballeuses bisontines seront officiellement en vacances ce vendredi 2 juin : jusqu'au lundi 17 juillet, jour de la reprise de l'entraînement pour préparer la saison 2023-2024.