Handball : l'Espagnol Antonio Garcia Robledo rejoint le HBC Nantes

Nantes, France

C'est une vielle connaissance du championnat de France de handball qui rejoint le HBC Nantes. L'Espagnol Antonio Garcia Robledo s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le H. Ancien joueur du PSG Handball (2012-2014), il évoluait depuis 2018 à Granollers dans la banlieue de Barcelone. A 35 ans, il vient compléter la base arrière du HBC Nantes qui a notamment enregistré cet été le départ de l'international français Romain Lagarde.

Champion du Monde avec l'Espagne en 2013

Antonio Garcia Robledo a évolué dans les plus grands clubs européens. Barcelone, Széged, Léon et Copenhague. Capable d'attaquer et de défendre, l'Espagnol a notamment été sacré champion du monde en 2013 avec un certain Alberto Entrerrios aujourd'hui entraîneur du HBC Nantes. La saison passée, il a inscrit 37 buts avec Granollers en coupe d'Europe EHF.

Il va nous apporter beaucoup d'expérience" Gael Pelletier, le président du HBC Nantes

Antonio Garcia Robledo portera le numéro 2. Après Valéro Rivera, Borja Fernandez, Alberto Entrerrios, Javier Garcia, Jorge Maquéda, Eduardo Gurbindo et David Balaguer, c'est le huitième espagnol à rejoindre le HBC Nantes.