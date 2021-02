Handball : l'international slovène Sebastian Skube signe à Chambéry

Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball annonce lundi l'arrivée au club de Sebastian Skube. L'arrière international slovène s'engage en Savoie pour deux saisons. A 33 ans, l’actuel joueur de Bjerringbro-Silkeborg au Danemark est une valeur sûre à son poste.

Le gage de l'expérience

Sebastian Skube devrait sérieusement renforcer la base arrière chambérienne, pouvant évoluer au poste de demi-centre ou d'arrière. Double champion de Slovénie, champion du Danemark, il a obtenu plusieurs titres dans les clubs où il est passé, dont le RK Celje. Il a également disputé plusieurs campagnes européennes en Ligue des Champions. Avec plus de 280 sélections nationales au compteur, le slovène devrait donc apporter stabilité et expérience à Chambéry au sein d'un groupe très rajeuni ces dernières saisons.

"C’est un joueur que je suis depuis plus de deux ans et j’aurais aimé le faire venir plus tôt à Chambéry" explique dans un communiqué l’entraîneur des Jaunes et Noirs Erick Mathé, "il va renforcer et compléter notre base arrière et amener une dimension que l’on cherche. C’est un joueur qui était très sollicité par d’autres clubs de Lidl Starligue".

Sebastian Skube arrivera donc en Savoie l'été prochain, au terme de la saison actuelle.