Handball : l'internationale espagnole Paulina Pérez Buforn signe pour deux ans au Fleury Loiret Handball

Une recrue de poids pour le Fleury Loiret Handball. L'internationale espagnole Paulina Pérez Buforn, qui évolue au poste d'arrière droite, a signé un contrat de deux saisons chez les Panthères annonce le club ce jeudi.

Elle est actuellement co-meilleure buteuse du championnat espagnol, 84 buts inscrits en 16 matches avec le club Balonmano Atlético Guardés. L'internationale, 4 sélections, 10 buts, est âgée de 24 ans et lutte pour un titre européen puisqu’elle prendra part, dans quelques jours, aux demi-finales de l’EHF European Cup. Paulina Pérez Buforn a disputé 14 matches et inscrit 44 buts en Coupe d'Europe

Dans un communiqué publié par le club, l'arrière droite a estimé que c'était "l'une des plus belles et plus importantes opportunités de [sa] carrière". "Je vais travailler dur pour mon équipe et mes coéquipières, je m'engage à me donner à 100%, sur et en dehors du terrain, pour atteindre les objectifs du club. Le projet sportif est exigeant et ambitieux, et j'ai hâte de le partager avec tous les fans, partenaires et personnes qui s’investissent pour le FLHB", a-t-elle affirmée.