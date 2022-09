Handball : l'Union du Sud Mayenne s'apprête à découvrir la Nationale 3

FBM : Les choses sérieuses débutent samedi pour vous. Vous attaquez la saison, promus en Nationale trois. C'est une belle saison en perspective?

Emmanuel Lepage : "Oui, tout à fait. On s'était quitté au moment de la Coupe de France, au mois de juin dernier. C'était un plaisir d'avoir participé à cet événement. On était revenu avec une petite déception puisque certes, on avait emmené 600 personnes à Paris, mais on avait eu une défaite au dernier moment sur le fil."

FBM : Alors quel est l'objectif? J'imagine, c'est le maintien ?

EP : "L'objectif, c'est effectivement le maintien. C'est surtout découvrir et puis voir comment, sportivement, nos joueurs vont évoluer. On a bon espoir de briller dans ce championnat. A priori, on a des forces vives, on s'est renforcé un petit peu. On a deux joueurs qui arrivent de l'extérieur, donc plutôt confiant. Maintenant, on va apprendre en marchant, on verra ce que nous donnent les premiers matches."

FBM : Vous débutez justement à domicile. C'est une bonne chose face à Segré qui descend de N2. Vous vous attendez à beaucoup de monde pour ce premier match?

EP : "De l'adversité, assurément, puisque nous, on va découvrir la Nationale 3. C'est quand même une étape. On sort de la division régionale, on va aller côtoyer des équipes nationales. Segré, ils ont un beau parcours et c'est un club aussi structuré, qui avance et qui était en N2 depuis trois ans, si je ne me trompe pas. On est allés jouer Saint-Malo en match amical récemment et on a plutôt fait une belle performance, donc on verra. On ne va pas tirer de plans sur la comète. Je pense que ça va être un moment de découverte. Côté supporters, c'est plutôt un bel engouement. C'est un derby. On est à 20 kilomètres de Segré. On sait que les gens ont envie de se mobiliser autour de cet événement. Donc ça s'annonce plutôt bien. "

FBM : Vous avez parlé de la fameuse Coupe de France régionale face à Palaiseau? C'était à Paris au mois de juin. Vous avez perdu aux penalties, vous êtes remis?

EP : "Oui, on s'est remis, on a appris. On a une équipe jeune, je le rappelle. 22 ans de moyenne d'âge, donc c'est quand même très, très jeune. Nos recrues ne vont pas faire monter la moyenne puisque Alexis et Malik, qui nous rejoignent, ont 20 ans. Je dirais que oui, on est remis parce qu'il faut se projeter vers l'avant. Et les matches amicaux ont déjà remis tout ça en ligne. Mais bon, on va encore une fois découvrir et positiver pour ce premier événement."

FBM : Un mot tout de même sur les féminines, on sait qu'il y a un engouement pour le sport féminin. Les féminines donc, qui sont sur une bonne dynamique même si elles ne sont pas montées l'année dernière. L'objectif, c'est cette montée enfin cette année?

EP : "Il y a 40 % de féminines dont une équipe première qui joue en excellence région et qui a pour objectif de jouer le haut de classement. On intègre beaucoup de jeunes, qui jouaient en moins de 17 ans régionale et qui ont fini invaincues de leur championnat. J'ai eu le plaisir de les coacher ce week-end puisque je préside le club et je coache l'équipe féminine. On va voir si l'alchimie prend entre les jeunes et les anciennes. On va essayer de faire vivre tout ça. Ça se passe généralement bien."