Un club russe pour les handballeurs nîmois en 1/8e de finale de la coupe d'Europe

Les handballeurs nîmois défieront les Russes de Tchekhov en 1/8e de finale de l'European League. Après un nul 30-30 ce mardi soir sur le parquet des Suèdois de Kristianstad, les gardois terminent deuxièmes du groupe B derrière les Allemands de Berlin. Malgré les blessures et la crise sanitaire liée au covid-19, leur bilan est flatteur lors de cette phase de groupe avec six victoires en dix matchs.

Tchekhov, champion de Russie depuis 2000

Tchekhov est une institution en Russie. Le club, qui a participé aux six dernières éditions de la Ligue des Champions, truste les trophées avec 23 titres nationaux et 13 coupes de Russie. Troisième du groupe B derrière les Polonais de Plock et les Espagnols de León, Tchekhov compte seulement un joueur étranger dans son effectif.

Les Nimois joueront le match aller le 23 mars en Russie. Match retour le 30 mars au Parnasse.