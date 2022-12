Handball : la 22e campagne européenne de l'ESBF débute ce samedi, en direct sur France Bleu

L'ESBF est décidément abonnée à la péninsule ibérique, ces dernières années, pour entamer sa saison de Coupe d'Europe. Le Portugal, en 2019 (Colegio de Gaia) puis l' Espagne, en 2021 (Atlético Guardés) , lors des deux précédentes campagnes continentales des handballeuses de Besançon. Et de nouveau un adversaire espagnol, cette saison, pour l'entrée en lice des Bisontines au 3e Tour de l'European League 2022-2023 !

C'est Bera Bera , le club basque de San Sebastian , qui vient défier les Franc-Comtoises ce samedi (3 décembre) à 20h dans leur chaudron du Palais des Sports de Besançon. Un match Aller à vivre en direct sur France Bleu Besançon et francebleu.fr , dès 19h45. Tout comme le match Retour, dimanche 11 décembre (12h10), en Espagne !

Sur le papier, Bera Bera est la référence du handball féminin espagnol depuis plus d'une décennie. Les Basques ont remporté 8 des 10 dernières éditions de leur championnat national, dont les 3 en date depuis 2020. Et quand ça n'était pas le cas, elles étaient vice-championnes d'Espagne (2012, 2017, 2019)... Une mainmise qui continue cette saison : les joueuses de San Sebastian sont actuellement co-leaders de leur D1 Féminine (7 victoires / 1 défaite), avec l'équipe de Gran Canaria.

Pour sa 22e saison européenne, l'ESBF a un statut de 1/4 de finaliste à défendre dans cette European League

La réalité du terrain est, cependant, moins impressionnante sur la scène continentale, a priori... "Le niveau global du championnat espagnol féminin est nettement moins relevé que celui du championnat de France", même quand on y pointe à une décevante 9e place seulement, comme c'est le cas des Bisontines après 7 journées de D1 cette saison (2 victoires / 1 nul / 4 défaites, contre les cadors de Metz et Brest notamment).

Cette remise dans le contexte international est signée d'une très grande dame du handball et qui connaît aussi très bien les deux clubs : une certaine Raphaëlle Tervel, ancienne capitaine des Bleues. Désormais adjointe sur la banc de Györ en Hongrie (la référence européenne depuis plus d'une décennie...), la Franc-Comtoise a joué à Bera Bera de 2006 à 2009, après avoir quitté son club de coeur de l' ESBF où elle était revenue pour devenir coach entre 2015 et 2021.

Et puis, sur la scène continentale, cette ESBF "version 2022-2023" a également davantage de vécu - positif, qui plus est - que son adversaire espagnol... Bera Bera, certes, a éliminé Paris 92 l'an dernier au... 3e Tour de l'European League, mais les Basques ont le plus souvent été éliminées dès leurs premiers matchs de Coupe d'Europe depuis 2013. Alors que l'effectif de Sébastien Mizoule est quasiment inchangé par rapport à la saison dernière, où les Bisontines ne s'étaient arrêtées qu'en quart-de-finale de cette même European League, battues à l'époque par les invincibles Allemandes - et futures lauréates - de Bietigheim .

Mais avant de penser à rejouer un éventuel 10e quart-de-finale en Coupe d'Europe, depuis ses débuts continentaux en 1984, l'ESBF doit d'abord passer ce 3e Tour qualificatif pour la Phase de Groupes (Top 16) programmée en janvier et février 2023.