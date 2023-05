Handball : la Béarnaise Alexandra Lacrabère met un terme à sa carrière

Ce n’était plus un secret, Alexandra Lacrabère (36 ans) avait annoncé que cette saison de handball serait sa dernière. Elle se termine au Rapid Bucarest où la Béarnaise, qui a toujours fièrement porté le numéro 64, aura finalement peu joué ces derniers mois, elle avait expliqué la raison à France Bleu Béarn Bigorre . "Ma carrière sportive s'arrête aujourd'hui je voulais juste remercier toutes les personnes qui on cru en moi et qui m'ont aidée tout au long de ma carrière", écrit la Gantoise ce lundi sur ses réseaux sociaux.

Elle a tout gagné

Alexandra Lacrabère a joué et gagné dans une dizaine de clubs durant cette longue carrière : Coupe d’Espagne avec Bera Bera (2009), championne de France à Brest (2012), de Macédoine avec Skopje (2017, 2018), Coupe d’Espagne . Elle a aussi porté pendant 15 ans le maillot de l’équipe de France, totalisant 256 sélections pour plus de 800 buts marqués. Avec les Bleues, "Crabouille" a tout gagné : les Jeux Olympiques (2021), les championnats du monde (2018) et d’Europe (2019). Cette carrière internationale s'était tristement terminée par une blessure aux derniers JO en 2021. Alexandra Lacrabère avait été honorée pour son histoire avec les Bleues, par la Fédération Française de Handball, à l'occasion d'une cérémonie en mars dernier.

"J'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier, comment ne pas être reconnaissante de cette chance que j'ai eu. J'ai tellement de souvenirs qui resteront à jamais gravé dans ma tête. J'ai rencontré de belles personnes à travers ma carrière, j'ai eu la chance de connaître d'autre culture grâce à mes expériences à l'étranger, tout ça fait la personne que je suis aujourd’hui", écrit aussi la championne au moment de raccrocher. Alexandra Lacrabère termine des études en diététique et compte revenir s’installer près du sud-ouest pour entamer sa deuxième carrière.