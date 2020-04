Handball : la D1 Féminine passera de 12 à 14 clubs la saison prochaine

Besançon (ESBF) et la JDA Dijon auront deux adversaires supplémentaires lors de la prochaine de saison 2020-2021 de handball en D1 Féminine. Le championnat passe à 14 équipes et il n'y aura plus de playoffs/playdowns, annonce la LFH qui réserve toujours sa décision sur la fin de la saison en cours.

Les 12 clubs actuels - dont l'ESBF à Besançon (7e) et la JDA Dijon (8e) - de la D1 Féminine/Ligue Butagaz Energie sont toujours dans l'attente de la décision officielle et définitive de la Ligue Féminine de Handball concernant la reprise, ou pas, de la saison en cours qui est suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie de coronavirus...

Mais, a priori, la LFH vient d'apporter un petit indice supplémentaire quant à l'arrêt du championnat 2019-2020 qui figerait ainsi le classement de la phase régulière établi à l'issue de la 19e journée (sur 22 au total) disputée ce 12 mars.

Dès la prochaine saison 2020-2021, deux équipes supplémentaires vont intégrer l'élite du handball féminin français ! Soit 14 pensionnaires désormais, avec les accessions des deux premiers clubs "VAP" (Voie d'Accession au Professionnalisme) de l'actuelle Division 2 Féminine dont le championnat - où évoluent, en playdowns de maintien, les autres Bisontines de Palente (PBHB) - est également suspendu. Autrement dit, il n'y aura pas de relégation du dernier de la D1/LBE cette saison, comme l'a notamment précisé, ce vendredi, la LFH.

Fin des playoffs/playdowns en D1 Féminine

Parmi les autres "nouveautés à noter pour la saison prochaine" : la fin du système de playoffs/playdowns qui se déroulaient jusqu'à présent à la suite de la phase régulière du championnat de D1/LBE. Terminés les 1/4, 1/2, finales et matchs de classement (aller-retour) pour les 8 équipes qualifiées en playoffs : seules les deux premières à l'issue des 26 journées - au lieu de 22 - désormais de la phase régulière s'affronteront lors d'une finale (aller-retour) pour déterminer le titre de champion de France. Et à l'inverse, seul le 14 et dernier du classement sera relegué en D2-F.

Quid des qualifications en Coupe d'Europe ?

_"Ce passage sera accompagné d’_éléments supplémentaires une fois que le package compétitif global Ligue Butagaz Énergie, coupes européennes et coupe de France sera établi et officialisé par la Fédération Française de Handball", indique la LFH. Pas plus de précisions pour l'instant, hormis que "l’ensemble des informations sur le déroulement de la saison et les formules de compétition sera communiqué très prochainement"... L'ESBF, qualifiée depuis 3 saisons en Coupe d'Europe, va donc devoir encore patienter pour être fixée sur ses objectifs européens de la saison prochaine... et des suivantes.