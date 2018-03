Brest, France

Selon le Républicain Lorrain, la demi-finale de Coupe de France entre Brest et Metz a été avancée au mardi 3 avril pour faciliter le calendrier des Messines qui iront jouer à Bucarest en Ligue des Champions le vendredi 6. Au micro de France Bleu Breizh Izel, Jean-Luc Le Gall, coordinateur sportif du BBH explique qu'il n'a pas eu vent de l'information.

"Il n'y a pas eu de discussion"

"Pour l'instant c'est fixé au mercredi 4 avril. Nous on n'a rien reçu de la Fédération. Si c'est Metz qui change le règlement, ok. Si la Fédération nous dit qu'on joue le mardi, on jouera le mardi. Mais la démarche la plus logique et correcte, ça aurait été de nous demander notre avis. On joue le mardi ? Nous on n'est pas au courant. Je ne veux pas donner de leçon mais dans le cas inverse, on aurait demandé auprès de l'autre club. Il faut que les deux parties s'y retrouvent. Il faut discuter. Nous on n'est pas fermé, on a des oreilles. Malheureusement, il n'y a pas de discussion puisqu'on ne nous a pas demandé", explique Jean-Luc Le Gall.

"De base, on n'a pas envie de décaler mais si c'est pour le bien du sport français à l'international on va céder", lâchait le président du Brest Bretagne Handball Gérard Le Saint dans l'émission Stade Bleu vendredi soir sur France Bleu Breizh Izel. Si sur le fond, jouer le mardi ne semble pas poser trop de problèmes, c'est sur la forme que les Bretons n'ont pas l'air d'apprécier.