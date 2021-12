Handball : la France et ses messines à l'assaut du Mondial

Avec les Dragonnes Nocandy, Horacek et Valentini, et son sélectionneur mosellan Olivier Krumbholz, l'Equipe de France féminine de handball se lance ce vendredi contre l'Angola en quête d'un troisième titre mondial.

Favorites, les Bleues, pour une troisième couronne mondiale de son histoire (2003 et 2017) ? Olivier Krumbholz et ses joueuses le savent : un statut n'est pas un titre. L'Equipe de France féminine de handball l'a appris à ses dépends aux championnats du monde au Japon en 2019, lorsque les championnes d'Europe en titre n'avaient été plus loin que le premier tour. L'or olympique glané l'an dernier ne garanti donc pas non plus la plus haute marche du podium au Mondial 2021 qui débute ce jeudi en Espagne.

Une équipe renouvelée mais ambitieuse

"On ne peut tout le temps gagner, concède l'entraineur mosellan, mais c'est une équipe qui est ambitieuse, avec laquelle on a gagné les Jeux Olympiques, on ne peut donc pas dire qu'on a pas des objectifs hauts." Trois Dragonnes figurent dans le groupe qui débutera la compétition par un match contre l'Angola (vendredi, 18h) : Tamara Horacek, Chloé Valentini et Méline Nocandy. La capitaine messine, en partance pour Paris 92, ne cache pas son impatience d'en découdre : "Il y a des championnes du monde dans le collectif. Je sais que c'est une émotion extraordinaire, donc moi aussi, j'ai envie de la vivre" assure la demi-centre qui affiche à seulement 23 ans déjà 40 sélections sous le maillot tricolore (83 buts).

J'ai hâte de commencer la compétition et d'essayer d'aller choper ce titre (Méline Nocandy)

Malgré la retraite de cadres comme Amandine Leynaud, Siraba Dembélé ou Alexandra Lacrabère, les Bleues comptent toujours des cadres d'expérience et multi-titrées telles qu'Allison Pineau ou les anciennes messines Zaadi, Edwige, Flippe ou Glauser. Un collectif bien armé pour atteindre l'objectif minimum des demi-finales, comme il sied à une équipe de leur rang.

Pour le premier tour, outre l'Angola, la France sera confrontée dans son groupe A à la Slovénie (le 5/12 à 18h) et au Monténégro (le 7/12 à 20h30). Les matchs se disputent à Granollers.

Le groupe France :

Gardiennes : Cléopâtre Darleux, Laura Glauser, Catherine Gabriel - Arrières gauches : Allison Pineau, Kalidiatou Niakaté, Estelle Nze Minko - Ailières gauches : Cholé Valentini, Coralie Lassource - Arrière droites : Laura Flippes, Océane Sercien-Ugolin - Ailières droites : Alicia Toublanc, Lucie Granier - Demi centres : Grâce Zaadi, Méline Nocandy, Tamara Horacek - Pivots : Béatrice Edwige, Pauletta Foppa, Oriane Ondono. Sélectionneur : Olivier Krumbholz.

Les autres messines du Mondial

Six autres joueuses de Metz Handball disputent ce Mondial-2021 en Espagne : Bruna de Paula et Adriana Cardoso avec le Brésil, Debbie Bont avec les Pays-Bas, Louise Burgaard avec le Danemark, Ćamila Mičijević et Ivana Kapitanović avec la Croatie.